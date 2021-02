Fisco & Co: dal primo marzo, SPID su tutti i siti della PA

Dal 1° marzo si accede con SPID, CIE e CNS su tutti i siti della Pubblica Amministrazione, addio alle vecchie credenziali.

Servizi online PA: accesso SPID Only da febbraio 2021 5 Gennaio 2021 Dal primo marzo chi possiede una identità SPID, la CIE e la CNS può accedere a tutti i siti web della Pubblica Amministrazione, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020). Dunque, spazio al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e alla Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre che alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per entrare nelle diverse aree riservate dei siti telematici della PA, compresi i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I cittadini che utilizzano le credenziali di Fisconline potranno continuare ad utilizzarle fino a naturale scadenza , ma non oltre il 30 settembre 2021: a partire da quella data, sarà necessario essere in possesso di uno dei tre strumenti univoci di accesso.

SPID, CIE e CNS

I tre strumenti forniscono credenziali personali sicure e universali, che permettono di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che vi aderiscono.

Per lo SPID basta scegliere uno dei gestori di identità digitale accreditati (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

