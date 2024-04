Agenzia delle Entrate: tutti i nuovi numeri per l’assistenza fiscale

Ecco i nuovi recapiti telefonici dell'Agenzia delle Entrate per chi chiama da cellulare e dall'estero, invariato il numero verde da rete fissa in Italia.

Da lunedì 22 aprile sono attivi i nuovi numeri per chiamare l’Agenzia delle Entrate da telefono cellulare e dall’estero, da utilizzare anche per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

Vediamo di seguito tutti i recapiti AdE da utilizzare, in base al canale di contatto, alla provenienza della richiesta e all’argomento di proprio interesse.

I nuovi contatti telefonici dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate su App IO: addio email e SMS per notifiche e rimborsi 10 Aprile 2024 Per contattare il call center dell’AdE dall’estero bisogna comporre il numero +39 06 45470468, mentre per chiamare da smartphone il numero è adesso +39 06 97617689. Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio operatore.

Resta invariato il numero verde gratuito, da telefono fisso, valido per le chiamate dall’Italia: 800 909696.

Il Call Center dell’Agenzia delle Entrate è attivo dal lunedì al venerdì,

dalle ore 9:00 alle ore 17:00 gli operatori forniscono assistenza fiscale e informazioni.

e informazioni. dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il call center risponde a quesiti catastali (per Valle d’Aosta e Bolzano bisogna invece rivolgersi alle uffici competenti).

Assistenza fiscale AdE: tutti i canali

L’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste dei contribuenti non soltanto per telefono ma anche per altri canali.

Ecco di seguito tutte le modalità e i link:

Assistenza per telefono : da cellulare numero 0697617689 dall’estero numero 0039 0645470468 da rete fissa in Italia numero verde 800 909696.

: Assistenza via SMS : usando il servizio info SMS (al numero 339 99 42 645) è possibile ricevere informazioni sintetiche su scadenze fiscali, codici tributo e quesiti semplici.

: usando il servizio info SMS (al numero 339 99 42 645) è possibile ricevere informazioni sintetiche su scadenze fiscali, codici tributo e quesiti semplici. Assistenza via email : per utenza non professionale e cittadini senza intermediario, per informazioni di carattere generale (il form è raggiungibile online dall’area riservata del sito AdE).

: per utenza non professionale e cittadini senza intermediario, per informazioni di carattere generale (il form è raggiungibile online dall’area riservata del sito AdE). Assistenza allo sportello : individuando la sede di interesse dall’elenco degli Uffici dell’Agenzia, si può andare allo sportello per ottenere informazioni e assistenza, previa prenotazione di un appuntamento con un funzionario (utilizzando eventualmente anche il servizio di Web ticket il giorno stesso, per evitare la coda).

: individuando la sede di interesse dall’elenco degli Uffici dell’Agenzia, si può andare allo sportello per ottenere informazioni e assistenza, previa prenotazione di un appuntamento con un funzionario (utilizzando eventualmente anche il servizio di Web ticket il giorno stesso, per evitare la coda). Assistenza via Mobile App: Con l’Applicazione “AgenziaEntrate”, scaricabile dagli store iOS, Google e Microsoft, è possibile chiamare o scrivere all’AdE, prenotare appuntamenti in sede, prelevare il web ticket e controllare il proprio turno allo sportello. Tutte le informazioni sono disponibili anche nell’area Contatti e assistenza del sito web dell’AdE.