Guida alla registrazione a Entratel e Fisconline, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l'accesso ai servizi web del Fisco, compreso 730 precompilato.

Servizi PA: accesso SPID-Only da febbraio 2021 3 Settembre 2020 Per richiedere prestazioni fiscali, accedere a servizi dell’Agenzia delle Entrate o visualizzare e trasmettere il 730 precompilato, chi non dispone del PIN INPS dispositivo (che dal primo ottobre 2020 non sarà più rilasciato) o delle credenziali SPID può, tra i diversi sistemi di accesso, registrarsi a Fisconline, servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate a disposizione anche dei semplici cittadini. Assieme ad Entratel, infatti, è una delle vie d’accesso diretto ai servizi web del Fisco per contribuenti privati, imprese e intermediari.

In questo articolo spieghiamo i passaggi chiave della procedura che abilita a dichiarare, versare, registrare, consultare e calcolare tasse, imposte e tributi risparmiando tempo. Prima di tutto ecco chi può registrarsi.

Entratel : intermediari, pubbliche amministrazioni, contribuenti, società ed enti che devono presentare il modello 770 Semplificato per più di 20 soggetti.

: intermediari, pubbliche amministrazioni, contribuenti, società ed enti che devono presentare il modello 770 Semplificato per più di 20 soggetti. Fisconline: persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all’estero) che non possono registrarsi ad Entratel perché non hanno i requisiti; società ed enti che presentano il mod. 770 Semplificato per un numero massimo di 20 soggetti.

Registrazione Fisconline

Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate deve essere indicato il profilo di chi fa la richiesta (persone fisiche, persone fisiche in possesso di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), italiani residenti all’estero, società, soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta per un massimo di 20 percipienti).

A questo punto di richiede il codice PIN per accedere ai servizi telematici. Per ottenerlo le persone fisiche devono fornire gli ultimi dati sulla ultima dichiarazione dei redditi presentata: modello utilizzato (730, ex-UNICO, CU); codice fiscale; soggetto tramite cui si è presentata la dichiarazione (sostituto/intermediario, Poste, servizi telematici, Agenzia Entrate); reddito complessivo in unità di euro senza decimali né punti (es.: per 32.400,12 indicare 32400). Se il reddito è negativo, si indica l’importo preceduto da segno meno (es.: -56480).

Le persone fisiche in possesso di CNS non devono fornire alcun dato. Il sistema effettuati i controlli sulla carta inserita nell’apposito lettore, fornendo al richiedente PIN e password per l’accesso a Fisconline. Per gli utenti senza CNS, in seguito alla richiesta verrà fornita la prima parte del PIN (prime 4 cifre) e dopo 15 giorni, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, verrà recapitata una lettera contenente le ultime 6 cifre e la password di accesso.

Registrazione Entratel

Prima si effettua la richiesta di pre-iscrizione al servizio e poi si presenta il modulo di richiesta. La richiesta di pre-iscrizione può essere effettuata da:

persone fisiche : va indicato il codice fiscale del soggetto da abilitare, la sede telematica da abilitare (se principale o secondaria e il numero di queste ultime).

: va indicato il codice fiscale del soggetto da abilitare, la sede telematica da abilitare (se principale o secondaria e il numero di queste ultime). persone diverse da quelle fisiche: va indicato il codice fiscale del soggetto da abilitare e quello del rappresentante, la sede telematica da abilitare (se sede principale o secondaria e il numero di queste ultime).



Dopo la pre-iscrizione si presenta il modulo di richiesta disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite:

PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all’eventuale documentazione, in formato Pdf o Tiff;

(Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all’eventuale documentazione, in formato Pdf o Tiff; Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell’utente, direttamente presso qualsiasi ufficio.

Elenchi da allegare:

Gestori Incaricati : va compilato per consentire l’accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell’utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel.

: va compilato per consentire l’accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell’utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Sedi : compilazione se l’utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie

: compilazione se l’utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie Soggetti ( sindacati di categoria e strutture aderenti): compilazione indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni

( sindacati di categoria e strutture aderenti): compilazione indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni Soggetti delegati: compilazione da parte di Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l’abilitazione al servizio.

In caso di variazioni per utenti già registrati ad Entratel, si può:

presentare il modulo di richiesta attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all’indirizzo ottenibile mediante l’apposita funzionalità “Ricerca PEC per istanze di variazione utenza” .

. rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell’utente.