Busta paga NoiPA: aumenti e arretrati di febbraio e marzo

Il calendario NoiPA di febbraio e marzo 2025 con il pagamento di aumenti e arretrati spettanti in seguito al rinnovo del Contratto Funzioni Centrali.

Da NoiPA arriva l’aggiornamento del calendario degli aumenti e degli arretrati previsti nel mese in febbraio 2025 e in quelli a seguire, stabiliti a favore dei lavoratori statali in seguito alla firma del Contratto del Comparto Funzioni Centrali.

Statali con diritto automatico ai buoni pasto in smart working 5 Febbraio 2025

Gli aumenti e gli arretrati erogati a favore dei dipendenti pubblici coinvolti nel rinnovo contrattuale sono in pagamento da febbraio 2025, secondo il seguente calendario:

21 febbraio : stipendio con conguaglio fiscale e contributivo, cuneo fiscale e indennità di specificità organizzativa penitenziaria;

: stipendio con fiscale e contributivo, cuneo fiscale e indennità di specificità organizzativa penitenziaria; 26 febbraio : avvio delle lavorazioni per il pagamento degli arretrati del contratto Funzioni Centrali;

: avvio delle lavorazioni per il pagamento degli del contratto Funzioni Centrali; 28 febbraio: competenze dei supplenti brevi a tassazione separata.

Per quanto riguarda il mese di marzo 2025, invece, venerdì 21 sarà in pagamento lo stipendio mensile unitamente agli arretrati stipendiali delle Funzioni Centrali.

È anche possibile che arrivi il pagamento dell’incremento dell’indennità di amministrazione compresi gli arretrati dal 2023, oltre all’applicazione del taglio del cuneo fiscale e quanto spettante per il Bonus lavoratici madri.