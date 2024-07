Contratto Dirigenti e Segretari PA: arretrati entro agosto

La Corte dei Conti approva l’ipotesi di CCNL per il personale statale attivo nell’area Funzioni Lo-cali della PA: entro agosto arriveranno gli arretrati contrattuali.

Via libera dalla Corte dei Conti all’ipotesi di CCNL per il personale statale attivo nell’area Funzioni Locali della PA, per il triennio 2019 – 2021. Il parere positivo, con alcune raccomandazioni, arriva in seguito all’adunanza dell’11 luglio 2024 e chiude un tavolo di confronto aperto dall’ARAN in data 31 luglio 2023.

Il CCNL coinvolge numerosi lavoratori del settore pubblico, non solo i dirigenti operativi nelle Funzioni Locali ma anche tecnici e amministrativi del comparto Sanità, così come segretari comunali e provinciali: una platea che raggiunge quota 13.640 soggetti.

La firma definitiva del contratto è prevista per il 16 luglio, mentre il periodo di riferimento si estende dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 anche relativamente alla parte economica.

In base alla normativa, gli effetti del CCNL decorreranno dal giorno successivo alla data della firma finale, mentre entro il mese di agosto dovranno essere corrisposti gli arretrati contrattuali.