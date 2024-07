Concorso segretari comunali 2024: bando in arrivo

Anticipazioni sul bando di concorso per segretari comunali e provinciali, autorizzato e atteso a breve per 245 i posti disponibili: requisiti e procedura.

È in procinto di essere pubblicato il nuovo concorso per reclutare segretari comunali, annunciato e autorizzato con la conversione in legge del Decreto Coesione.

L’autorizzazione al nuovo bando era stata inserita anche nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre scorso, pubblicato in GU a gennaio 2024, in riferimento all’assunzione di 245 segretari comunali e provinciali.

In base al DPCM, per accedere al concorso sarà necessario essere in possesso della laurea o del diploma di laurea, conseguiti in una delle seguenti discipline: Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Giurisprudenza, Servizio sociale e politiche sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Studi europei.

Una parte dei posti disponibili, inoltre, sarà riservata a favore dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti richiesti.

Per gli aspiranti vincitori del concorso, infine, è prevista l’opportunità di consolidare le proprie competenze mediante il COA, il corso-concorso istituzionale spalmato su sei mesi più alcuni mesi di tirocinio pratico presso Enti locali selezionati, utile anche per inserirsi nella prima fascia dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.