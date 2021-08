Ministero Trasporti: concorso per assumere 120 ingegneri e geologi

Bando di concorso per assumere 120 ingegneri e geologi presso il MIMS, funzionari a tempo pieno e indeterminato: domande entro il 29 agosto.

Portale Reclutamento PA: CV online e assunzioni 2 Agosto 2021 Scommettere sui giovani per riqualificare il personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e fare avanzare i progetti del PNRR nell’ambito del Recovery Plan: con queste parole il Ministro Enrico Giovannini ha annunciato il nuovo bando di concorso per l’assunzione di ingegneri e geologi a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’organico del MIMS nelle sedi centrali e periferiche. Concorso pubblico, per titoli ed esame, è finalizzato al reclutamento di 120 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche dell’amministrazione.

Il concorso, che rappresenta una risposta concreta all’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 60 del 30 luglio 2021) e ha come obiettivo la copertura dei seguenti posti disponibili:

100 posti per funzionario ingegnere architetto – Codice A;

10 posti per funzionario ingegnere architetto (ingegnere gestionale) – Codice B;

10 posti per funzionario geologo – Codice C.

Concorsi pubblici con Green Pass 26 Luglio 2021 Sono previste una prova di preselezione basata sulla valutazione dei titoli, seguita da una prova scritta per i candidati ammessi differenziata sulla base dei singoli profili professionali: questa sarà attuata in modalità digitale e consisterà nella risoluzione di sessanta quesiti a risposta multipla nell’arco di un’ora.

La scadenza è fissata al 29 agosto 2021. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata utilizzando le credenziali SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma apposita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il MIMS ha recentemente lanciato anche la “PNRR Academy”, un progetto di aggiornamento professionale in materia di appalti che prevede un percorso formativo ad hoc per i Responsabili Unici di Procedimento delle stazioni appaltanti e di committenza e per il personale degli uffici per la ricostruzione nei territori compiti dal sisma del 2016 nell’Italia centrale.​

I nuovi assunti lavoreranno sui progetti del PNRR, nei provveditorati e nelle motorizzazioni. Ma questo è solo il primo passo – ha commentato il Ministro Giovannini -. Dopo la pausa estiva verrà lanciato anche il concorso per dirigenti tecnici. Chiuderemo il primo concorso entro la fine dell’anno grazie alle nuove regole di reclutamento adottate dal Governo e proseguiremo la campagna di reclutamento anche nel 2022.