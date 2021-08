Portale Reclutamento PA: CV online e assunzioni rapide da agosto

DL Reclutamento PA: entro agosto Portale online per le prime assunzioni rapide, operatività subito dopo la pubblicazione in GU della Legge di conversione.

Conto alla rovescia per il Linkedin delle assunzioni nella PA: dopo che il Senato ha dato il via libera al decreto sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione (Ddl 2272 di conversione del DL 80/2021), compiendo un passo in avanti nell’attuazione del Recovery Plan – nell’ottica di rafforzare la capacità amministrativa della PA, introducendo concetti chiave legati al merito, trasparenza, valutazione e monitoraggio – il decreto si appresta ad essere approvato anche alla Camera, che dovrà convertirlo in legge entro l’8 agosto.

Il DL Reclutamento rappresenta un’opportunità non solo per chi già lavora nella PA ma anche e soprattutto per i nuovi talenti e le consolidate professionalità, aprendo le porte della Pubblica Amministrazione anche ai più giovani e agli specialisti di settori non ordinistici. In particolare, semplificando le procedure per i profili necessari a realizzare i progetti del PNRR. Sono previsti

contratti di apprendistato per i più giovani;

per i più giovani; concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato (tre anni), con il 40% dei posti a tempo indeterminato nei successivi concorsi pubblici riservati a chi ha lavorato con questi contratti a progetti del PNRR;

(tre anni), con il 40% dei posti a tempo indeterminato nei successivi concorsi pubblici riservati a chi ha lavorato con questi contratti a progetti del PNRR; procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti selezionati tra coloro che inseriranno il CV nel Portale del Reclutamento in appositi elenchi, tramite convocazione e colloquio;

ai professionisti selezionati tra coloro che inseriranno il CV nel Portale del Reclutamento in appositi elenchi, tramite convocazione e colloquio; corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione (dottorato, master o esperienza triennale in organismi italiani, internazionali e dell’Unione europea), con valutazione titoli e prova scritta, conseguente graduatoria e chiamata diretta.

Non solo: come ha spiegato il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, si “aggrediscono” le rigidità regolamentari che impediscono percorsi di carriera dinamici. Da qui le misure per la mobilità e la formazione e gli interventi delegati alla contrattazione collettiva, come la possibilità di istituire una quarta area per i funzionari con qualifiche elevate e di superare i tetti al salario accessorio per favorire la componente a sostegno della produttività.

Le amministrazioni centrali e locali potranno contare su nuove e più rapide procedure per assumere velocemente i profili necessari a mettere in pratica i progetti del PNRR. Al centro di questo processo ci sarà il Portale del reclutamento per l’inserimento dei curricula, la cui attivazione è prevista subito dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, prevista entro la metà di agosto. Dall’autunno sul Portale saranno pubblicati i bandi per il reclutamento del personale PNRR. A regime troveranno spazio anche i concorsi pubblici ordinari e gli avvisi per la mobilità.

Un’innovazione senza precedenti, che permetterà a tutti gli italiani di diventare protagonisti della ricostruzione del Paese.