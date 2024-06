Concordato preventivo: guida per ISA e Forfettari

I Forfettari aderiscono al concordato preventivo compilando il Quadro LM del Modello Redditi, i contribuenti ISA il Modello CPB: procedure a confronto.

L’adesione al concordato preventivo è differenziata per i Forfettari rispetto alle altre Partite IVA. Nel primo caso bisogna compilare un’apposita sezione del Modello Redditi PF, nel secondo il Modello CPB integrato a quelli ISA. Anche le regole sono diversificate: per chi applica la flat tax al 15% la proposta del Fisco riguarda un solo anno, negli altri casi due. Spieghiamo bene come funziona.

Nel frattempo, il debutto fissato per il 15 giugno potrebbe slittare a causa di ritardi nei software di calcolo della proposta. Vediamo tutto.

Regole generali del concordato biennale

Proposta di concordato preventivo: le istruzioni per il calcolo 4 Marzo 2024 Il concordato preventivo, introdotto dalla Riforma fiscale (dlgs 13/2024), funziona nel seguente modo: il Fisco propone al contribuente una base imponibile fissa su cui pagare le tasse per il biennio successivo, calcolata in base ai dati reddituali comunicati dallo stesso contribuente. Se quest’ultimo accetta, pagherà poi le tasse sull’imponibile prefissato, indipendentemente dal reddito effettivo. Quindi, se guadagnerà più di quanto concordato avrà un vantaggio fiscale, viceversa pagherà imposte più alte.

La regola di base è che, dopo aver accettato, non è possibile cambiare idea (a meno che non intervengano fattori straordinari, precisamente previsti dalla legge).

Per i contribuenti forfettari il meccanismo è analogo con la sola differenza che il concordato dura un solo anno d’imposta invece di due. Per tutte le tipologie di contribuenti, comunque, il Fisco riformula la proposta alla scadenza del concordato, e si ripete lo stesso procedimento.

I termini per l’adesione e le proroghe in vista

Concordato preventivo dal 15 giugno: ultimi correttivi 11 Giugno 2024 Il termine per l’adesione per il 2024 è fissato al 15 ottobre, anche se in realtà sembra probabile uno slittamento al 31 ottobre. In base ad anticipazioni di stampa, il Governo inserirà la proroga in un prossimo decreto legge.

Lo stesso provvedimento potrebbe ontenere anche lo slittamento della data di partenza per il calcolo della proposta, fissata originariamente al 15 giugno. Questo, perché non è ancora stato rilasciato il software necessario per inviare i dati e ricevere la proposta del Fisco. Lo slittamento potrebbe essere fissato per il 15 luglio.

Adesione tramite Modello Redditi PF per i Forfettari

E veniamo al modo in cui si comunica l’adesione. I contribuenti forfettari possono farlo compilando l’apposita sezione IV del quadro LM, righi da LM60 a LM64, del Modello Redditi PF.

Le istruzioni di compilazione

Rigo LM 60 : si barra questa casella per indicare di avere i requisiti previsti, ovvero assenza di debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5mila euro.

: si barra questa casella per indicare di avere i requisiti previsti, ovvero assenza di debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5mila euro. Rigo LM 61 : barrando questa casella si indica l’assenza delle seguenti cause di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente, mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, condanna negli ultimi tre periodi d’imposta per uno dei reati fiscali previsti dal decreto legislativo 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile, e per i reati penali compresi negli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale.

: barrando questa casella si indica l’assenza delle seguenti cause di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente, mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, condanna negli ultimi tre periodi d’imposta per uno dei reati fiscali previsti dal decreto legislativo 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile, e per i reati penali compresi negli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale. Rigo LM 62 : va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;

: va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale; Righi LM 63 e 64: bisogna riportare il redditi proposto dal Fisco per il 2024 sul quale calcolare le tasse, e barrare la casella relativa all’accettazione del concordato.

Adesione con Modello CPB per i contribuenti ISA

Concordato Biennale: procedura ISA dal 15 giugno 6 Maggio 2024 Per tutte le altre Partite IVA l’adesione avviene attraverso la compilazione del modello CPB, che è parte integrante della Dichiarazione ISA. La compilazione è quasi del tutto analoga a quella prevista per i forfetari nel quadro LM, con la differenza che bisogna aggiungere alcuni dati ulteriori relativi a reddito e valore della produzione.

In entrambi i casi, quindi, l’adesione avviene tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, e in entrambi i casi è fondamentale il software dell’Agenzia delle entrate che consentirà di comunicare la proposta di concordato.