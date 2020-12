Contributi INPS omessi: quando si prescrivono

La prescrizione dei contributi INPS omessi non viene interrotta dall’accertamento fiscale ma solo sospesa: l'obbligo parte dalla produzione del reddito.

In tema di contributi cd. “a percentuale”, il momento costitutivo dell’obbligazione contributiva resta quello della produzione del reddito da parte del professionista o del lavoratore autonomo, a prescindere dal fatto che il reddito stesso venga comprovato solo successivamente tramite accertamento fiscale.

Termini di prescrizione

In sostanza, la prescrizione dei contributi INPS omessi decorre comunque, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 335 del 1995, dal termine previsto per il loro pagamento, e non dall’atto, eventualmente successivo dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate con il quale il Fisco abbia accertato un maggior reddito (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 14410/2019).

Tale atto può avere un mero effetto sospensivo e non interruttivo del termine prescrizionale. Con Ordinanza n. 1824/2020, ricordiamo che la Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione delle cartelle aventi per oggetto crediti previdenziali è sempre di 5 anni. I debiti contributivi sono infatti soggetti alla prescrizione breve (secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della i. n. 335 del 1995) e non sono invece soggetti alla prescrizione ordinaria di 10 anni, che si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.