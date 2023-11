Licenziamenti Comporto e licenziamento del dipendente: ammesse le ferie Cassazione: ok a ferie per evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto in malattia, regole e diritti per dipendente e azienda.

Scuola Carta Docente, Cassazione: bonus 500 euro anche agli insegnanti precari Carta del Docente per insegnanti anche precari, Cassazione conferma l’ok del Consiglio di Stato: cos’è il Bonus Docenti da 500 euro e come spenderlo.

Pensioni Pensione anticipata di invalidità a 56 anni: come funziona Pensione anticipata per invalidità superiore all’80% dai 56 anni e per non vedenti dai 51 anni: come funziona, chi ne ha diritto e come richiederla.

Mondo del Lavoro Dipendenti PA su Internet a rischio condanna per peculato Reato di peculato per il dipendente pubblico che usa Internet in ufficio per scopi personali: cosa dice la Cassazione.