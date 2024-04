Contraddittorio preventivo: gli atti esclusi dall’obbligo

Tre scaglioni IRPEF verso la conferma nel 2025: come si applicano le aliquote alle fasce di reddito e quanto si risparmia su tasse e detrazioni.

Riforma IRPEF: per le nuove addizionali regionali e comunali 2024 con aliquote differenziate, la scadenza per la delibera è il 15 aprile.

Riforma Dogane, semplificazioni su sanzioni e procedure

Riforma Fiscale, approvata in via preliminare la revisione della disciplina generale e delle sanzioni: ecco le novità in arrivo.