Riforma dello Sport: nuovo elenco di mansioni ammesse

Riforma dello Sport: online un nuovo elenco di mansioni riconosciute tra quelle necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha pubblicato un’integrazione all’elenco di mansioni necessarie lo svolgimento di una disciplina sportiva, sulla base delle singole discipline comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA).

Il primo, emanato con DM Sport e Giovani del 26 gennaio scorso, indicava come mansioni le seguenti: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Sport: rimborsi forfettari ASD fino a 400 euro 26 Luglio 2024 Il nuovo elenco è contenuto nell’Allegato A del DPCM del 14 giugno, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 25 luglio. Integra tra i lavoratori sportivi ammessi anche i tesserati chiamati a svolgere, previa remunerazione, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva (ad esempio addetti antidoping, accompagnatori di minori, massaggiatori, speaker e commissari di campo, solo per citarne alcuni) che si riferiscono gli elenchi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport. Qui il link all’elenco completo.

I due provvedimenti rientrano nella Riforma dello Sport individuando (ai sensi dell’articolo 25, comma 1-ter, del Dlgs n. 36/2021) sia le figure necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva sia le singole mansioni.

La riforma ha definito l’ambito di applicazione della mansione di lavoratore sportivo, escludendo i professionisti in possesso di abilitazione rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo.