Bonus formazione: mille euro per i giovani Commercialisti

I giovani iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti possono chiedere un bonus fino a mille euro per coprire il 50% di spesa per crediti formativi.

C’è tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus per la formazione professionale dei giovani Commercialisti.

La Cassa Dottori Commercialisti, infatti, concede agevolazioni specifiche per incentivare l’acquisizione nuove competenze.

Gli iscritti possono ottenere un contributo finanziario pari a mille euro volto a coprire il 50% delle spese sostenute o il 100% delle stesse se il richiedente ha meno di 35 anni.

Commercialisti: bandi 2023 a per l’attività professionale 15 Dicembre 2022 Come previsto dal bando di concorso, per accedere all’agevolazione è necessario che le attività formative da finanziare siano idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali relativo all’anno 2022.

I richiedenti, nello specifico, devono aver ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine territoriale.

Il bando, inoltre, prevede anche alcuni requisiti reddituali relativi al nucleo familiare calcolati nel 2022, tenendo conto del numero dei componenti: si passa da 36.400 euro per un richiedente che è l’unico componente del nucleo familiare, fino a 69.250 euro se il nucleo familiare conta sette o più componenti.

La domanda per accedere al bonus formazione commercialisti può essere presentata utilizzando il servizio online CFC, entro la data del 30 settembre 2023.

Per approfondimenti su avvisi e istanze, è disponibile la pagina dedicata sul portale CDC, dopo è reperibile il bando.