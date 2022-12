Commercialisti: bandi 2023 a supporto dell’attività professionale

Nuovi avvisi 2022-2023 promossi da Cassa Dottori Commercialisti per sostenere l’aggregazione e il leasing finanziario dei professionisti iscritti: bandi, regole e scadenze.

Cassa Dottori Commercialisti ha pubblicato due nuovi avvisi volti supportare l’attività professionale degli iscritti, attraverso la concessione di contributi e risorse finalizzate rispettivamente a sostenere le aggregazioni e agevolare l’acquisto di beni e servizi attraverso il leasing.

I due nuovi avvisi hanno validità fino al 15 marzo 2023, data fissata da CDC come scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse da parte degli iscritti.

Vediamo i dettagli dei bandi, che integrano le altre iniziative già avviate.

Aggregazione tra professionisti

Il primo avviso è relativo al bando per il supporto all’attività professionale nelle fasi di aggregazione, basato su un plafond di 500mila euro per l’erogazione di contributi assistenziali volti a incentivare la costituzione di aggregazioni tra professionisti nel 2022.

L’avviso prevede due tipologie di contributi, rispettivamente per la costituzione di studi associati o STP per lo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata e per l’avvio di una Rete tra Professionisti (ex art. 12, comma 3, lett. a, della L. 22 maggio 2017, n.81).

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2022, non titolari di pensione diretta a eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Acquisto o leasing di beni e servizi

Il secondo avviso, invece, è relativo al bando per l’acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi strumentali, che stanzia complessivamente 1,5 milioni di euro. Il contributo non può superare i 5mila euro per singolo richiedente ed è pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2022 (al netto dell’IVA). In caso di Studi Associati/STP, il limite del 50% è imputato al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili rilevata dalla dichiarazione dei redditi 2022.

Sono beneficiari del contributo sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2022 che nell’anno in corso godono dell’agevolazione contributiva (art. 8, commi 5 e 6 del Regolamento Unitario).

Altri bandi aperti

In tutto sono 4 le iniziative a supporto dell’attività professionale proposti da Cassa Dottori Commercialisti con i bandi 2022. Aggregazioni, beni strumentali, finanziamenti e formazione sono le direttrici.

Bando per supporto all’attività professionale nelle fasi di aggregazione Bando per la sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell’attività professionale Bando per l’acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale Bando per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze

Rispetto ai due nuovi bandi, dunque, si segnalano anche i due bandi già pubblicati nelle scorse settimane.

Finanziamenti a supporto dell’attività professionale

Contributo per i commercialisti che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sottoscritto finanziamenti per finalità strettamente attinenti allo svolgimento della professione. È previsto un contributo di 500 euro per un ammontare minimo del finanziamento di 10mila euro, mentre per prestiti superiori è riconosciuta anche una somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente i 10mila euro, fino ad un valore massimo del prestito di 30mila euro. Il bando sarà aperto dal 1° febbraio al 2 maggio 2023.

Formazione e le nuove competenze

È anche previsto, infine, un contributo per gli iscritti alla cassa che, per l’anno 2022, abbiano frequentato corsi o svolto attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali. Per avere accesso al contributo è necessario che il costo complessivo sostenuto e per le attività formative sia pari o superiore a 200 euro. Le domande potranno essere inviate dal 16 gennaio al 30 settembre 2023.

Le domande per tutti i bandi possono essere presentate esclusivamente utilizzando il servizio online CAB, disponibile sul sito della Cassa Dottori Commercialisti. Per approfondimenti su avvisi e istante, è disponibile una pagina dedicata sul portale CDC.