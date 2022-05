Bonus Psicologo 2022, il decreto: fino a 600 euro con requisito ISEE

Bonus Psicologico 2022, pronto il decreto attuativo: ecco i requisiti e le modalità di accesso e fruizione del contributo.

Il Bonus Psicologo, il contributo fino a 600 euro previsto come supporto in relazione all’emergenza Covid e alle conseguenze di natura economica e sociale, è in dirittura d’arrivo: il decreto attuativo della misura sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

Approvato dalla Conferenza Stato Regioni, il provvedimento del ministero della Salute e dell’Economia stabilisce requisiti e modalità di accesso al contributo per quanto riguarda il 2022.

Cosa è il Bonus Psicologo?

Il Bonus Psicologo è un sussidio Covid per i privati cittadini, previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022, in vigore dal 1° marzo. L’articolo 1-quater della legge n. 15/2022, al comma 3, definisce chi vi può accedere. Offre un contributo pubblico, per pagare un ciclo di sedute di psicoterapia post stress.

Chi ha diritto al Bonus Psicologo 2022?

Nel limite di 10 milioni di euro per il 2022, possono accedere al Bonus Psicologo le persone che, a causa della pandemia Covid, si trovano in una condizione di stress, ansia, depressione e fragilità e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Quanto vale il Bonus Psicologo?

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con reddito ISEE fino a 50mila euro. I parametri che ne regolano la misura sono i seguenti:

con ISEE inferiore a 15mila euro il bonus è per l’importo massimo di 600 euro,

con ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro l’importo è pari a 400 euro

con ISEE superiore a 30mila ma inferiore a 50mila il bonus è di 200 euro.

Possono beneficiare anche più persone dello stesso nucleo familiare (dal momento che il decreto attuativo non prevede limitazioni in questo senso).

Quali spese copre il Bonus Psicologo?

Le risorse stanziate possono essere utilizzate per sostenere le spese inerenti alle sedute di psicoterapia tenute da specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti e nell’ambito dell’albo degli psicologi. Sarà l’INPS a disporre l’attivazione di un portale online per la registrazione dei professionisti.

Come si fa ad ottenere il Bonus Psicologo?

L’Ordine nazionale comunicherà i nominativi dei professionisti che hanno aderito all’iniziativa all’INPS, che ne pubblicherà l’elenco online. Non sarà necessario richiedere l’impegnativa al medico di famiglia, ma sarà sufficiente consultare l’elenco online (per scegliere il professionista da cui recarsi. Sarà poi l’INPS a pagare la prestazione agli psicologi, che ne verificheranno il diritto tramite portale online INPS.

Quando si potrà richiedere il Bonus Psicologo?

La richiesta di Bonus Psicologo si presentata all’INPS entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La data di avvio sarà comunicata sul suo sito web, dopo di che ci saranno 60 giorni per fare domanda. L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e associa a ciascuno un codice univoco per il bonus, che deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Tramite funzione specifica del portale INPS, lo psicoterapeuta di volta in volta verifica la quota residua spettante di bonus del beneficiario e l’aggiorna caricando i dati delle fatture.