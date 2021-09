Numero protocollo ISEE INPS: cos’è e dove trovarlo

Cos'è il numero di protocollo INPS del modello ISEE, dove individuarlo nell'Attestazione, come recuperarlo online e quando occorre utilizzarlo.

ISEE corrente: cambiano regole, validità, calcolo e moduli DSU 31 Agosto 2021 Il modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) consente di avere accesso a numerose agevolazioni fiscali oppure a prestazioni socio-sanitarie e di welfare pubblico di vario tipo. Che si tratti di esonero dalle tasse universitarie, richiesta di bonus e sussidi economici come il Reddito di Cittadinanza, sconti in bolletta e quant’altro, il modello ISEE (rilasciato dall’INPS su presentazione della DSU – Dichiarazione Sostitutiva Univa che attesta la situazione economica del nucleo famliare) è il requisito imprescindibile per avviare le pratiche per l’ottenimento del beneficio richiesto. Per simulare l’ISEE esistono diversi strumenti online che possono fornire un primo orientamento, ed anche PMI.it propone ai suoi lettori i via gratuita il suo calcolatore ISEE online.

Numero protocollo ISEE INPS: cos’è e dove si trova

Quando si compila la documentazione per richiedere i vari tipi di agevolazioni previste, potrebbe essere necessario avere a portata di mano il numero di protocollo INPS. Quest’ultimo è un numero di si riferisce alla dichiarazione ISEE in precedenza compilata (ossia l’Attestazione ISEE). Il numero di protocollo è composto solitamente da nove cifre e trovarlo è piuttosto facile. Basta avere a propria disposizione il foglio dell’Attestazione ISEE rilasciato dal CAF convenzionato cui ci si è rivolti per ottenere la certificazione e controllare nella parte in alto a destra del foglio stesso. Il numero di protocollo dovrebbe essere accanto ad una scritta molto simile a INPS-ISEE-20XX- e poi le cifre del numero che qui interessa. Attenzione però a non confondere i dati:

Il numero di protocollo INPS è il numero presente in alto a destra nell’ Attestazione ISEE contenente l’indicatore per le prestazioni agevolate (es. INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00).

è il numero presente in alto a destra nell’ contenente l’indicatore per le prestazioni agevolate (es. INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00). Il numero di protocollo CAF è il numero presente nelle pagine finali, nella ricevuta che attesta di aver presentato la DSU all’INPS o CAF o altro soggetto abilitato al rilascio dell’Attestazione ISEE (es. CAF000XX-MI0000-2021-N0000000).

Chi non avesse sotto mano l’Attestazione ISEE, può recuperare online il numero di protocollo attraverso la prpria area riservata del portale INPS, accedendo con credenziali personali (es.: SPID). In pratica, l’Attestazione ISEE riporta il numero di protocollo della DSU attribuito dall’INPS. Tale codice serve per accedere direttamente alla banca dati dell’INPS e recuperare telematicamente i dati presenti nell’Attestazione ISEE indicata.