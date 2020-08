Bonus Cultura ai professionisti del turismo

Contributi una tantum alle imprese e professionisti che operano in ambito turistico e culturale in Piemonte.

È attivo in Piemonte il bando per la concessione di un Bonus Cultura a favore delle organizzazioni culturali che non hanno accesso ai contributi ordinari, alle imprese e agli operatori con Partita IVA attivi in ambito turistico e culturale.

Il bando, infatti, si rivolge alle imprese e ai professionisti che fanno riferimento ai seguenti codici Ateco:

11 (attività di produzione cinematografica);

12 (attività di post-produzione cinematografica);

13 (attività di distribuzione cinematografica);

20 (attività di registrazione sonora);

10.2 (attività di design);

10.29 (altre attività di disegnatori grafici);

20 (attività fotografiche);

30 (attività di interpreti e traduttori);

90.20 (attività delle guide turistiche);

30 (organizzazione di convegni e fiere);

52 (formazione culturale);

01 (rappresentazioni artistiche);

02 (attività di supporto alle rappresentazioni artistiche);

03 (creazioni artistiche e letterarie);

04 (gestione di strutture artistiche);

01 (attività di biblioteche e archivi);

02 (attività di musei);

03 (gestione di luoghi e monumenti storici);

19.92 (attività delle guide alpine);

99.2 (attività di organizzazioni che perseguono fini culturali).

È previsto un contributo una tantum a fondo perduto pari a 700 euro per i lavoratori autonomi e per le imprese individuali, e pari a 1000 euro per i soggetti costituiti in forma di associazione. Per inoltrare le richieste è necessario accedere alla piattaforma dedicata con SPID, CIE o certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi-CNS con lettore di smart-card collegato al proprio personale computer. Il bando scade il 31 ottobre 2020.