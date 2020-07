Tech e digitale: 8 professioni su cui puntare

Le figure professionali fondamentali per dotare le aziende di una strategia digitale efficace e incentivare la digital transformation nel post-Covid.

Lavoro del futuro: scenari e parole chiave 4 Giugno 2020 Il Covid-19 ha svolto un ruolo determinante per favorire la digital transformation di numerose aziende, chiamate ad avviare nuovi processi di innovazione e a dotarsi di strumenti e figure in grado di supportare questo cambiamento.

Dal punto di vista della selezione del personale, le aziende sono ora alla ricerca di professionisti tech per affrontare il processo di digitalizzazione, figure altamente strategiche per il business e fondamentali per affrontare le sfide imposte dal mercato.

Le aziende sono dunque pronte ad avviare alcune azioni per favorire la ripartenza in ottica digitale, come promuovere investimenti efficaci su strumenti di Online Marketing, migliorare la Digital Customer Experience per massimizzare le conversioni/ vendite online, investire sulle infrastrutture e piattaforme moderne, integrare nuovi canali digitali e monetizzare i Dati.

Secondo Michael Page, i profili professionali sui quali investire nel prossimo futuro per costruzione di una strategia digitale efficace sono otto:

, con competenze dedicate a sviluppare un’esperienza d’acquisto efficace e di qualità; Digital Marketing Specialist / Manager , figura fondamentale per l’attuazione di strategie di Digital Marketing efficaci permettono al brand di rafforzarsi sul mercato;

, esperto nella comunicazione digitale efficace che permette di raggiungere l’utente/ cliente target; UX/UI Designer, risorsa che garantisce la qualità della Digital Customer Experience, che può avere un impatto determinante rispetto al gradimento da parte dell’utente/cliente;

, in grado di monetizzare i dati che le imprese hanno a disposizione; Cloud & Infrastracture Manager , figura capace di guidare e gestire il processo di migrazione dei dati e garantire l’individuazione delle più adeguate tecnologie per favorire l’integrazione e la sicurezza delle infrastrutture;

, risorsa strategica per implementare programmi per la protezione degli asset informativi e definire processi per limitare i rischi legati all’adozione delle tecnologie digitali; SW & Web Developer, esperto nello sviluppo di meccanismi di cognitive computing, machine learning e Artificial Intelligence.