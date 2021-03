Contributo nuove Partite IVA: requisiti nel DL Sostegni e calcolo ristoro

Partite IVA attive dal 2019, contributo a fondo perduto anche senza calo di fatturato: come calcolare il ristoro del DL Sostegni, istruzioni dal Fisco.

Contributi DL Sostegni: calcolo fatturato e perdita 25 Marzo 2021 Le attività che hanno aperto dal primo gennaio 2019 hanno accesso al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni se hanno un fatturato sotto i 10 milioni di euro: è l’unico vero requisito richiesto per le nuove Partite IVA, che sono invece esonerate dall’obbligo di perdita di fatturato. Queste imprese possono quindi chiedere il ristoro anche senza aver subito grosse perdite ottenendo quello minimo, diversamente quantificano l’importo dell’indennizzo in base alla media mensile 2020/2019 ma con regole specifiche.

Ricordiamo infatti che l’attivazione della Partite IVA dal 2019 va segnalata nella domanda (che si inoltra dal 30 marzo al 28 maggio) di accesso al contributo del Decreto Sostegni. Nel quadro dedicato al possesso dei requisiti, bisogna barrare l’apposita casella denominata “Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018“.

Vediamo tutto.

Platea dei beneficiari

Innanzitutto una precisazione relativa alla definizione della platea. La norma, ovvero il comma 4 dell’articolo 1 del DL 41/2021 (il decreto Sostegni), prevede che non si applichi il requisito della perdita di fatturato 2020 «ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2019». L’interpretazione letterale prevede che quindi rilevi la data di attivazione della partita IVA come risulta dall’apposita comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Calcolo ristoro

Per calcolare l’indennizzo si seguono gli stessi criteri delle altre imprese, con un’avvertenza: non devono conteggiare le fatture relative al primo mese di apertura dell’attività. Lo specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, che contiene modelli, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche:

qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio: un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019. Quindi, dovrà fare il seguente calcolo: sommare tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa fra il primo giugno e il 31 dicembre 2019, poi dividere per 7, ottenendo così il fatturato medio mensile 2019. Nel 2020, conteggerà invece tutte le fatture dell’anno e dividerà per 12. Per il resto, le regole sono uguale per tutti, quindi si conteggiano anche le note di variazione e le cessioni di beni ammortizzabili.

Perdita di fatturato

Come è noto, alla differenza del fatturato medio mensile 2020-2019 si applica l’aliquota corrispondente al proprio scaglione (determinata in base ai ricavi totali 2019, come risultano in dichiarazione):

fino a 100mila euro: 60%,

da 100mila a 400mila euro: 50%,

da 400mila a 1 milione di euro: 40%,

da 1 a 5 milioni di euro: 30%,

da 5 a 10 milioni di euro: 20%.

Attenzione: se l’attività non ha perso almeno il 30% di fatturato medio mensile, il ristoro spetta comunque ma non viene effettuato il calcolo sopra descritto e si eroga il contributo minimo. Che è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per le persone giuridiche. Se invece la perdita è superiore al 30%, si applica il normale metodo di calcolo ma con i chiarimenti sopra riportati per quantificare la media mensile del 2019.