CIGS e secondo lavoro: regole, limiti e dubbi da chiarire

Cassa Integrazione Straordinaria in deroga fino al 31 dicembre 2023: pubblicate le indicazioni operative INPS per fruire della misura prevista dal DL 75.

Emergenza caldo e maltempo: decreto approvato dal Governo

In Edilizia e Agricoltura CIGO e CISOA aggiuntiva per eventi climatici, anche a ore: approvato in CdM il decreto legge per le emergenze climatiche.