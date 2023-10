Ticket CIG e Fondi di Solidarietà: avvisi INPS alle aziende inadempienti

Cassa Integrazione Straordinaria in deroga fino al 31 dicembre 2023: pubblicate le indicazioni operative INPS per fruire della misura prevista dal DL 75.

Integrazione salariale FIS, nuova procedura semi-precompilata per l’accesso agli ammortizzatori sociali: ecco come cambia la domanda di Assegno AIS.

Cassa Integrazione Emergenza caldo e maltempo: decreto approvato dal Governo In Edilizia e Agricoltura CIGO e CISOA aggiuntiva per eventi climatici, anche a ore: approvato in CdM il decreto legge per le emergenze climatiche.

Cassa Integrazione Emergenza caldo: CIG a ore per tutti e interventi per i lavoratori Il Ministero del Lavoro pensa a interventi specifici per tutelare i lavoratori dall’emergenza caldo, compresa la CIG a ore.

Cassa Integrazione Allarme calore: sul lavoro scatta la cassa integrazione Con il caldo eccessivo scatta la cassa integrazione: ecco come chiedere la CIGO per caldo eccessivo e come gestire il rischio da calore sul lavoro.

Mondo del Lavoro Denunce anonime sul lavoro: nuove tutele dal 15 luglio per il Whistleblowing Dal 15 luglio in vigore le nuove tutele per il Whistleblowing: obbligo di piattaforme di denuncia anonima per i dipendenti di aziende pubbliche e private.