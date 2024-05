Assegni al Nucleo Familiare: importi ANF e soglie di reddito 2024

Rivalutazione Assegni al Nucelo Familiare: i nuovi importi e le soglie di reddito per l'accesso al sussidio in adeguamento all'inflazione.

Cambiano importi e massimali di reddito dell’Assegno per il nucleo familiare, aggiornati in base all’inflazione, per il periodo che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. La variazione percentuale applicata è pari a + 5,4%.

I nuovi livelli di reddito per tipologia di nucleo familiare sono indicati nella Circolare INPS n.65 del 15 maggio 2024.

Assegni al Nucleo Familiare

L’Assegno spetta limitatamente a figli che non hanno diritto all’Assegno Unico e Universale per figli a carico. Le regole di coordinamento fra le diverse prestazioni sono contenute nella circolare INPS 34/2022.

L’ANF spetta ai nuclei familiari in cui non sono presenti figli o ai nuclei orfanili.

Le stesse soglie si prendono a riferimento per la determinazione della prestazione erogata. In allegato al documento, sono disponibili le tabelle contenenti gli importi mensili in vigore dal prossimo luglio.

Importi e livelli reddituali ANF 2024

Importi e massimali, ovvero i limiti di reddito sopra i quali scatta la riduzione o la cessazione del beneficio, sono stati rivalutati applicando l’indice dei prezzi al consumo definitiva del 5,4%.