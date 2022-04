Tamponi Covid e mascherine, stop agli sconti in in Farmacia

Scaduti gli accordi per il prezzo ridotto in farmacia su test rapidi e mascherine: proposta Federfarma per tamponi a 15 euro ed Ffp2 a 75 centesimi.

Scaduti, con la fine dello stato d’emergenza Covid, anche i protocolli siglati tra Governo e Federfarma per l’applicazione dei sconti sul costi di tamponi rapidi e mascherine: 8-15 euro i test rapidi; 0,50-0,75 centesimi le mascherine Ffp2. Da venerdì 1° aprile, le farmacie non sono più tenute a rispettare i prezzi calmierati e possono decidere quali prezzi applicare a test e mascherine.

Regole Covid e Green Pass, tutte le novità da 1° aprile 31 Marzo 2022 Il rischio è che si torni a pagare cifre “di mercato” soprattutto per i test rapidi, che adesso permettono di recarsi a lavoro anche senza Super Green Pass. Persino per categorie con obbligo vaccinale come il personale della Scuola. Fino al 30 aprile resta l’obbligo di Green Pass base in molti contesti, a partire da quelli lavorativi. Di conseguenza, chi non è vaccinato o guarito dal Covid deve fare un tampone ogni due o tre giorni.

Federfarma si è già attivata: Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma, spiega: «Abbiamo inviato una lettera alle 14mila farmacie che effettuano tamponi invitando a mantenere il prezzo di 15 euro per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi». Per i minori, da quanto si evince, non ci sarà più l’ulteriore ribasso a 8 euro se non per libera iniziativa delle singole farmacie. Ma è difficile restare nei costi: in mancanza dell’accordo con il Governo, lo Stato non rimborsa i farmacisti per i maggiori costi sostenuti e dunque si perde la differenza di sette euro per ogni tampone eseguito ai più giovani.

Regole Covid sulle mascherine: cosa cambia da aprile 28 Marzo 2022 Discorso analogo per le mascherine, ancora obbligatorie in molte circostanze. Ad esempio, per salire sui mezzi pubblici e sui trasporti di lunga percorrenza sono obbligatorie le Ffp2. Anche sulle mascherine Ffp2 c’è la raccomandazione di Federfarma a mantenere il costo a 75 centesimi: su questo fronte il mercato andrà più facilmente incontro ai consumatori, essendoci ampia disponibilità e una marcata concorrenza anche di altri esercizi commerciali, che vendono Ffp2 a prezzi anche inferiori.