Viaggi UE con Green Pass: nuove regole e durata

Basta restrizioni legate al Paese ma regole di viaggio in base al Green Pass, che cambia di durata a seconda del motivo di rilascio: le novità da febbraio.

Niente più restrizioni ai viaggi nella UE in base al Paese di provenienza: il Consiglio Europeo ha approvato un nuovo regolamento in base al quale il Green Pass personale consentirà di viaggiare liberamente, con durata della Certificazione Verde rilasciata dopo il vaccino fissata a 9 mesi a partire dal primo febbraio, che scende a 6 mesi dopo la guarigione dal Covided a 24 ore dopo un test rapido.

Vediamo tutte le novità per viaggiare nel territorio della UE a partire dal 1à febbraio 2022.

Nuove regole per viaggi UE

La nuova Raccomandazione sui viaggi è stata approvata dal Consiglio UE di martedì 25 gennaio, seguendo la linea tracciata dalla Commissione Europea nell’autunno scorso, in base alla quale rileva la condizione della persona che viaggia e non la zona da cui proviene.

La mappa cromatica europea sul rischio di contagio da Coronavirus (a cura dell’ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control) si basa su colori diversi da quelli nazionali, limitando anche chi ha effettuato un ciclo vaccinale completo o ha ricevuto la terza dose di richiamo. Da qui la nuova strategia: l’indicazione sulla situazione Covid nelle diverse aree continuerà ad essere fornita settimanalmente, ma costituirà solo un’informazione per il viaggiatore senza comportare cambiamento di regole.

Nuove regole per il Green Pass UE

Rileverà invece il Green Pass, che avrà una diversa connotazione se rilasciato a seguito di vaccino, guarigione o tampone negativo dal 1° febbraio 2022:

Green Pass da vaccino : consente di viaggiare dal 14esimo giorno successivo alla somministrazione e per 270 giorni (nove mesi) dall’ultima dose ricevuta (mentre in Italia è valida 6 mesi). Per gli ingressi nei singoli Paesi restano valide le misure locali, con la libertà di decidere ulteriori restrizioni rispetto al quadro comune delineato a Bruxelles. Ad esempio, per un volo interno italiano si applica la durata di sei mesi ed il divieto di tampone, mentre per un volo all’estero si applica la durata di nome mesi, ma se si parte dall’Italia resta valida la restrizione che impedisce di prendere un aereo dopo un semplice tampone (a meno che l’Italia non preveda nuove regole di coordinamento).

: consente di viaggiare dal 14esimo giorno successivo alla somministrazione e per (nove mesi) dall’ultima dose ricevuta (mentre in Italia è valida 6 mesi). Per gli ingressi nei singoli Paesi restano valide le misure locali, con la libertà di decidere ulteriori restrizioni rispetto al quadro comune delineato a Bruxelles. Ad esempio, per un volo interno italiano si applica la durata di sei mesi ed il divieto di tampone, mentre per un volo all’estero si applica la durata di nome mesi, ma se si parte dall’Italia resta valida la restrizione che impedisce di prendere un aereo dopo un semplice tampone (a meno che l’Italia non preveda nuove regole di coordinamento). Green Pass da guarigione : dura 180 giorni , quindi sei mesi come in Italia ma partire dal primo test positivo (mentre in Italia si calcola dal certificato di guarigione). Lo conferma anche il sito ufficiale italiano DGC nelle FAQ: «La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei sei mesi dalla guarigione».

: dura , quindi sei mesi come in Italia ma partire dal primo test positivo (mentre in Italia si calcola dal certificato di guarigione). Lo conferma anche il sito ufficiale italiano DGC nelle FAQ: «La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei sei mesi dalla guarigione». Green Pass da tampone: la validità del certificato rilasciato dopo un test rapido scende a 24 ore mentre con un test molecolare le regole restano invariate (tampone nelle 72 ore precedenti al viaggio).

Inoltre, le norme per la codifica dei certificati di vaccinazione riporteranno l’indicazione del numero di dosi ricevute per tenere conto del richiamo (booster):

3/3 per la terza dose booster o comunque successiva al ciclo primario.

2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo monodose o a una dose di vaccino bidose a una persona guarita.

Si raccomanda anche di accettare tutti i vaccini approvati dalla WHO.

In generale, conclude la Raccomandazione UE, i Paesi restano liberi di prevedere ulteriori restrizioni per proteggere la salute pubblica ma si auspica un coordinamento per garantire la libera circolazione nella UE. Per tutti gli aggiornamenti sulle regole nei diversi Paesi, il sito web di riferimento dovrebbe essere Reopen Europa.