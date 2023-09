Vaccino Covid, si riparte a ottobre: tutte le regole

A ottobre riparte la campagna vaccinale contro le ultime varianti del Covid: somministrazioni gratuite per tutti, con priorità per i sanitari e fragili.

Con l’arrivo dell’autunno riparte la campagna vaccinale contro il Covid, come annunciato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Entro 15 giorni, infatti, il nuovo vaccino sarà disponibile anche in Italia e messo a disposizione gratuita della popolazione.

A essere proposto sarà un vaccino aggiornato alle nuove varianti del Coronavirus. In particolare, adattato alla sotto-variante Omicron XBB.1.5.



Il nuovo vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer-BioNTech ha recentemente ottenuto il via libera sia dell'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, sia dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco.

Il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, senza limitarne la gratuità solo ad alcune categorie come ipotizzato inizialmente.

Il Ministero, in ogni caso, ha precisato che ad avere la precedenza nella somministrazione saranno alcuni soggetti come gli over 60, donne in gravidanza e operatori sanitari.

A venire meno, invece, è l’obbligo vaccinale per i lavoratori considerati fragili di determinate categorie.

Per potersi sottoporre alla somministrazione, infine, è necessario che siano passati almeno tre mesi dall’ultima dose o dallo sviluppo della malattia.