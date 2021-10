PNRR: nel Decreto Recovery incentivi per Turismo, Edilizia e Digitale

Decreto Recovery Plan in CdM: risorse PNRR per contributi e bonus alle imprese del Turismo, servizi digitali, investimenti per Edilizia Green e Smart City.

Il Decreto Recovery Plan approda in Consiglio dei Ministri mercoledì 27 ottobre: il provvedimento contiene una serie di misure per accelerare l’attuazione del PNRR da 200 miliardi, finanziato con gli stanziamenti del Next Generation EU, anche investendo risorse in vari settori settori strategici: Turismo, Edilizia, Digitalizzazione, Ambiente, Università. Dal nuovo Bonus Alberghi agli incentivi per la digitalizzazione di agenti di viaggio e tour operator, dai progetti di rigenerazione urbana e per le smart cities ai fondi in edilizia per la riqualificazione e la messa in sicurezza, il decreto mira a far centrare in breve tempo i target e le milestones previste in seno ai vari Ministeri da qui al 31 dicembre 2021, così da raggiungere gli obiettivi di fine anno individuati in accordo con la UE. Vediamo dunque nel dettaglio le anticipazioni sul pacchetto di misure del DL Recovery.

Pacchetto Turismo

In arrivo un nuovo credito d’imposta all’80% per la ristrutturazione di hotel, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici. Si tratta del cosiddetto Bonus Alberghi, che alla pari del Superbonus incentiva interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, eliminazione barriere architettoniche e digitalizzazione delle strutture ammesse al tax credit. Per gli stessi interventi ammessi al credito d’imposta, è previsto anche un contributo a fondo perduto fino a 100mila euro. Per agenzie di viaggi e tour operator , invece, c’è un bonus digitalizzazione (credito d’imposta al 50%), fino a un tetto di 25mila euro. Un’altra novità è l’istituzione di una Sezione speciale Turismo nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, anche a favore dei giovani under 35 che intendono avviare imprese nel settore. Ed un nuovo Fondo per gli investimenti nel Turismo.

Altre misure

In tema di digitalizzazione ci sono una serie di norme, fra cui la creazione di un «servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati», che le Camere di Commercio devono mettere a disposizione delle imprese per effettuare controlli automatizzati e acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Sul fronte Edilizia e Green, è prevista la riduzione dei tempi del procedimento di Valutazione ambientale strategica, e stimoli agli investimenti comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici, valorizzazione del territorio, progetti per la Smart City.

Infine, nel Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, sono previsti interventi per gli investimenti in particolari settori (ferrovie, sport), specifici interventi di bonifica ambientale e potenziamento del sistema di prevenzione antimafia.