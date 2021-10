Istruzione e Ricerca nel PNRR: presentato il cronoprogramma

In ambito Istruzione sono diverse le riforme da adottare entro il 2022, a partire dalla riforma degli istituti tecnico professionali, collegata al rafforzamento della capacità di innovazione promosso dal Piano nazionale Industria 4.0. Seguono quelle dell’Orientamento, per una scelta consapevole per i percorso di formazione adeguato all’inserimento nel mondo del lavoro. Poi quelle del Reclutamento degli insegnanti e della Riorganizzazione del sistema scolastico. Il Ministero sta procedendo all’assegnazione di risorse per oltre 17 miliardi per le infrastrutture (fisiche e digitali) ed il potenziamento delle competenze. Entro fine 2021 sono attesti i bandi per i Comuni in numerose aree di intervento:

3 miliardi per nuovi asili nido , oltre ai 700 milioni per progetti in essere e 900 milioni in conto corrente per enti in gestione.

800 milioni per nuove scuole, sostenibili e adeguate a una didattica innovativa.

430.000 mq di nuove palestre per aumentare l'offerta formativa oltre l'orario curricolare.

400 milioni per la nuove mense, per favorire il tempo pieno.

Entro marzo 2022 arriveranno anche i bandi per i progetti per innovazione digitale, estensione del tempo pieno e riduzione della dispersione scolastica.

Università e Ricerca

I progetti di ricerca si inseriscono in aree di attività innovative e aderenti alle sfide future: rischi ambientali, scenari energetici del futuro, intelligenza artificiale e neuroscienze, biodiversità. Le riforme 2021 sono ancora in via di approvazione, ma queste c’è quella dei dottorati con il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca, l’introduzione di lauree abilitanti all’esercizio delle professioni, la revisione delle classi di laurea, l’orientamento attivo nella transizione scuola università. I bandi di gara, che sfruttano 9 miliardi di euro per il rafforzamento della ricerca, arriveranno entro giugno 2022:

Identificazione di 5 campioni nazionali per la costituzione di leader nazionali in varie aree di ricerca e sviluppo.

per la costituzione di leader nazionali in varie aree di ricerca e sviluppo. Selezione di 12 ecosistemi dell’innovazione (istruzione superiore, ricerca applicata, innovazione in base al territorio).

(istruzione superiore, ricerca applicata, innovazione in base al territorio). I partenariati con le Università perfinanziare fino a 15 grandi programmi di ricerca fondamentale e applicata trasversale.

Si garantisce il rispetto del vincolo di destinazione del 40% di risorse alle aree del Sud e le linee guida prevedranno quattro assunzioni su dieci riservate a ricercatrici donne. Un ulteriore obiettivo 2021 è la riforma degli alloggi universitari, per realizzare entro il 2026 oltre 60.000 posti letto aggiuntivi nelle sedi con maggior carenza di domanda.