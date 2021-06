Piattaforma per le competenze, verso Italia digitale 2026

La nuova piattaforma dell’Unione Europea dedicata alle competenze digitali e alle professioni ICT: opportunità, contatti e autovalutazione.

La nuova piattaforma dell’Unione Europea dedicata alle competenze digitali e alle professioni in ambito ICT è una risorsa che va incontro alla crescente domanda di specialisti in tecnologia dell’informazione e della comunicazione e alla richiesta di conoscenze specifiche in ambito tecnologico. “Digital Skills and Jobs Platform” rappresenta un punto di accesso unico per reperire informazioni e risorse in tutta Europa, uno spazio collaborativo per aggiornarsi, orientarsi sulle opportunità professionali e condividere iniziative comuni, creando una rete di esperti a livello europeo. La piattaforma consente anche di utilizzare strumenti di autovalutazione, utili per definire il proprio percorso professionale e apprendere le strategie per migliorare le proprie skills.

L’iniziativa è in linea con il Piano Italia digitale 2026, che raggruppa gli obiettivi e le iniziative per il digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Colmare il gap di competenze digitali che allontana l’Italia dalle altre nazioni UE è infatti uno dei traguardi da raggiungere, facendo in modo che il 70% della popolazione sia digitalmente abile entro questa data. La strategia Italia digitale 2026 prevede anche la diffusione dell’identità digitale, dell’utilizzo di servizi Cloud nelle PA, dei servizi pubblici essenziali erogati online e della Banda Ultra-larga.

Repubblica Digitale L’Italia fa parte della Coalizione europea per le competenze digitali attraverso l’iniziativa Repubblica Digitale con la Coalizione Nazionale per le competenze digitali, un’alleanza nell’ambito del Piano Operativo della strategia nazionale per le competenze digitali. Tra gli assi di intervento del Piano Italia digitale 2026 rientra proprio l’obiettivo di colmare il gap di competenze digitali, con il 70% della popolazione digitalmente abile entro quella data.