Green Pass: obbligo per insegnanti e universitari, sui treni da settembre

Green Pass: obbligo dal primo settembre per mezzi a lunga percorrenza, per studenti universitari e docenti, stipendio sospeso dopo 5 giorni.

Nuovi obblighi di Green Pass a partire dal prossimo settembre: treni, aerei e mezzi a lunga percorrenza, personale scolastico, studenti e docenti universitari. Sono le principali novità del nuovo Decreto Covid, approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 agosto, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti. Ci sono anche correttivi alle regole in vigore da venerdì 6 agosto: per esempio è stata accolta la richiesta di flessibilità per i ristoranti degli alberghi. Vediamo tutto nel dettaglio.

Spostamenti

Viene introdotto dal primo settembre l’obbligo di Green Pass per viaggiare su treni, aerei e traghetti ma solo per i lunghi tragitti (restano esclusi i traghetti per i collegamenti nello Stretto di Messina) restano quindi esclusi i mezzi pubblici e anche i viaggi regionali. In considerazione del nuovo obbligo, aumenta la capienza dei treni, che passa dall’attuale 50 all’80% anche nelle zone gialle.

Nello specifico, a partire dal 12 anni e ad esclusione dei soggetti che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi, sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Scuola

Il personale scolastico dovrà presentare Certificazione Covid (vaccino o tampone): insegnanti, presidi, ausiliari, tecnici e amministrativi. Per gli inadempienti nel personale della Scuola (si parla comunque di numeri limitati), è prevista l’assenza ingiustificata, con successiva sospensione del rapporto di lavoro dopo 5 giorni e relativo stop alla retribuzione.

Obbligo di Green Pass anche per per studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). Essendoci l’autonomia, saranno gli atenei a valutare le eventuali procedure alternative alla certificazione. Le Università possono derogare alle misure per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Niente obbligo per i più giovani, studenti di scuola, ma viene potenziata la campagna vaccinale per la sicurezza delle lezioni in presenza, che viene assicurata a tutti quanti, a prescindere dal colore della zona. Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare DAD solo per specifiche aree del territorio o singoli istituti ed esclusivamente in zona rossa o arancione o per casi eccezionali (focolai o rischio particolarmente elevato).

Lavoratori

Obbligo Green Pass in azienda: nuova sentenza e dibattito 3 Agosto 2021 Non ci sono novità relative all’introduzione del green pass in azienda, come aveva anticipato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo a un question time alla Camera. Il tema continua ad essere all’attenzione del Governo, ma per il momento non c’è un accordo nella maggioranza.

Altre misure

Eventi sportivi : per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere assegnazione dei posti alternative al distanziamento; per gli eventi al chiuso il limite di capienza è innalzato al 35%.

: per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere assegnazione dei posti alternative al distanziamento; per gli eventi al chiuso il limite di capienza è innalzato al 35%. Tamponi a prezzo calmierato, per adesso fino al 30 settembre: al costo di 8 euro tra 12 e 18 anni, 15 euro per tutti gli altri.

a prezzo calmierato, per adesso fino al 30 settembre: al costo di tra 12 e 18 anni, per tutti gli altri. Quarantena : ridotta a 7 giorni per i vaccinati, resta a 10 giorni per le altre persone che vengono a contatto con positivi al Covid.

: ridotta a 7 giorni per i vaccinati, resta a 10 giorni per le altre persone che vengono a contatto con positivi al Covid. Alberghi : i clienti della struttura possono andare al bar e al ristorante al chiuso senza pass (ma serve per entrare in spa, palestre o piscine interne.

: i clienti della struttura possono andare al bar e al ristorante al chiuso senza pass (ma serve per entrare in spa, palestre o piscine interne. Reithera : i volontari della sperimentazione che hanno fatto dose saranno esentati dal Green Pass, chi ha fatto una dose dovrà farne una seconda con vaccino autorizzato EMA.

: i volontari della sperimentazione che hanno fatto dose saranno esentati dal Green Pass, chi ha fatto una dose dovrà farne una seconda con vaccino autorizzato EMA. San Marino: i cittadini sanmarinesi vaccinati saranno esentati, fino al 15 ottobre, dal Green Pass, anche in caso di siero Sputnik.