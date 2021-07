Come scaricare il Green Pass Covid su App Immuni

Come scaricare il Green Pass Covid utilizzando la App Immuni e la Tessera Sanitaria, abbinata al codice AUTHCODE o altro codice autorizzativo ricevuto.

Come scaricare il Green Pass Covid con Tessera Sanitaria? 28 Giugno 2021 Chi ha installato la App Immuni sul proprio smartphone, può recuperare la Certificazione Verde tramite l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale (se no compare, basta aggiornare l’applicazione). Per scaricare il Green Pass Covid bisogna inserire:

le ultime otto cifre del numero di Tessera Sanitaria (sul retro, ultimo codice in basso)

(sul retro, ultimo codice in basso) la data di scadenza della Tessera

uno dei codici rilasciati dopo un tampone molecolare (CUN), un tampone antigenico rapido (NRFE) o un certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa, si può usare il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai recapiti comunicati al momento della vaccinazione o del test o quando è stato emesso il certificato di guarigione.

A questo punto, la Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video sullo smartphone (se la si vuole stampare, basta inviarla ad una stampante collegata o inviarla come come allegato ad una mail, per poi scaricarla e stamparla da computer), direttamente dentro la App, e il QR Code viene salvato nel telefonino, per essere usato o mostrato anche quando non si è connessi ad internet (modalità offline).

N.B. I codici AUTHCODE inviati via mail o SMS possono essere riferiti anche ad un parente (un figlio minore, un genitore anziano, ecc.), pertanto si potrebbe ricevere il codice di una Certificazione non intestata a sé. Nei messaggi di contatto, vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell’intestatario della Certificazione, intervallate da un asterisco: in questo modo è possibile capire quale sia il codice della propria e quale quella del parente. La Tessera Sanitaria da abbinare all’AUTHCODE dovrà poi essere quella della persona a cui sono riferite le iniziali riportate nel messaggio.