Cartelle esattoriali ad aziende fallite: valida la notifica al curatore

L’agente della riscossione può provare di aver notificato la cartella producendo una fotocopia: per contestarla, bisogna provare la non conformità.

Dipendenti pubblici senza stipendio e pensione se hanno debiti tributari

In Manovra 2025 approda la sospensione di stipendio e pensione per gli statali con debiti fiscali oltre 5mila euro: per chi scatta e come funziona.