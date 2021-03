Decreto Covid approvato, regole invariate per tutto aprile

Decreto Covid approvato, regole dal 7 aprile: stop zone gialle fino al 30 aprile, obbligo vaccino per farmacisti e personale sanitario, concorsi a maggio.

Niente zone gialle fino al 30 aprile, con possibili allentamenti nel caso in cui l’evoluzione dell’epidemia e la campagna vaccinale lo consentano, dopo Pasqua riaprono le scuole fino alla prima media senza che le Regioni possano prevedere ordinanze restrittive in questo senso, il 3 maggio ripartono i concorsi pubblici, viene istituito l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario che lavora con i pazienti e per i farmacisti e lo scudo penale per chi somministra il vaccino: sono le principali disposizioni contenute nel nuovo decreto Covid approvato in Consiglio dei Ministri, che stabilisce le norme applicabili dal 7 al 30 aprile. Per quanto non specificato sono prorogate le misure del DPCM attuale.

Niente zona gialla fino al 30 aprile

Partiamo dalle restrizioni su spostamenti e attività economiche: nessuna novità rispetto all’attuale situazione, quindi le zone gialle sono sospese fino al 30 aprile. Tutta l’Italia resta pertanto in zona arancione o rossa (visto che nessuna Regione ha i numeri per rientrare in zona bianca). E le regole delle zone arancioni e rosse non cambiano.

Zone rosse : spostamenti limitati anche all’interno del proprio Comune, motivati quindi da lavoro, salute, necessità (tramite autocertificazione), niente visite a parenti e amici, aperti solo i negozi definiti attività essenziali (fra cui alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole, cartolerie, profumerie, ferramenta, detersivi). Restano chiusi barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti possono fare solo asporto (fino al 18 i bar, le birrerie, i pub, fino alle 22 gli altri esercizi), e consegne a domicilio (senza limiti di orario).

: spostamenti limitati anche all’interno del proprio Comune, motivati quindi da lavoro, salute, necessità (tramite autocertificazione), niente visite a parenti e amici, aperti solo i negozi definiti attività essenziali (fra cui alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole, cartolerie, profumerie, ferramenta, detersivi). Restano chiusi barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti possono fare solo asporto (fino al 18 i bar, le birrerie, i pub, fino alle 22 gli altri esercizi), e consegne a domicilio (senza limiti di orario). Zone arancioni: coprifuoco dalle 5 alle 22, divieto di uscire dal proprio Comune, visite a parenti e amici una volta al giorno in un massimo di due persone, negozi aperti. Per i bar e i ristoranti le regole sono le stesse delle zone rosse. Scuola in presenza fino alla terza media, e almeno al 50%, e fino al 75%, alle superiori.

Niente visite in zona rossa

Fino al 30 aprile, nelle zone rosse resta non consentito andare a far visita a parenti o amici, una volta al giorno e in numero massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi e persone non autosufficiente del nucleo familiare) come in zona arancione, dalle 5 alle 22, nel comune di residenza.

Scuole aperte fino alla prima media

Restrizioni Covid: guida alle zone rosse e arancioni 17 Marzo 2021 La differenza fondamentale rispetto alle regole attualmente in vigore riguarda le scuole: nidi, asili, elementari e prime medie riaprono anche nelle zone rosse. E gli enti locali non possono più prevedere restrizioni in questo senso (quindi è assicurata la scuola in presenza fino alla prima media in tutta Italia).

Allentamenti senza automatismi

Il decreto contiene la previsione che, nel caso in cui la situazione epidemiologico e l’andamento della campagna vaccinale lo consenta in sicurezza, si possano disporre nuovi allentamenti delle misure. Ma senza automatismi. Le eventuali nuove regole saranno comunque decise per decreto, quindi dal Consiglio dei Ministri.

Concorsi pubblici

Altra anticipazione confermata è la ripartenza dei concorsi pubblici in presenza, che avverrà dal 3 maggio. Sono anche stabilite regole semplificate per le modalità organizzative e le prove di selezione. E’ previsto che dove possibile si svolgano su base regionale, o provinciale per evitare spostamenti, ed eventualmente all’aperto.

Obbligo di vaccino

Infine le vaccinazioni anti Covid. Obbligo di vaccino per personale sanitario e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (come ospedali, ambulatori), sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali (quindi, anche studi medici privati). In tutti questi casi, la vaccinazione è considerata requisito essenziale per l’esercizio della professione. Chi si rifiuta può essere spostato ad altro incarico, anche con eventuale demansionamento (e retribuzione riproporzionata) oppure (se queste ipotesi non sono percorribili), essere sospeso senza retribuzione, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

C’è infine anche l’annunciato scudo penale per il personale addetto alle vaccinazioni, in caso di decessi o lesioni causate dalla somministrazioni, se quest’ultima è stata effettuata in modo conforme alle regole del Ministero della Salute.