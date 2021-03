Restrizioni Covid: guida alle zone rosse e arancioni

Regole a confronto su spostamenti, negozi, bar e ristoranti nelle zone rosse e arancioni, con l'eccezione dei giorni di Pasqua.

Fino al 6 aprile, con l’eccezione della Sardegna, le Regioni italiane saranno sempre in zona rossa o arancione, mentre quelle gialle restano sospese fino a dopo Pasqua: le restrizioni tra le due macro-zone riguardano spostamenti e attività economiche. A cui si aggiungono le nuove limitazioni del Decreto Covid. Di seguito una guida alle regole – le norme temporanee dell’ultimo decreto del Governo (dl 30/2021) si integrano con quelle generali del Dpcm 2 marzo 2021 sulle fasce cromatiche – armonizzando quelle nazionali con le ordinanze locali. Tra l’altro, la sospensione temporanea delle regole applicabili in fascia gialla (nelle cui Regioni si applicheranno le regole della fascia arancione fino al 6 aprile) comporta automaticamente lo stop agli spostamenti fra Regioni in tutta Italia (con l’eccezione della Sardegna). Non solo: ci sono ulteriori regole temporanee che valgono per le sole giornate del 3, 4 e 5 aprile (le vacanze di Pasqua 2021).

Vediamo quindi nel dettaglio le norme anti Covid applicabili fino al 6 aprile (con l’eccezione dei tre giorni di ponte pasquale), abbinata alla mappa delle Regioni.

Zona arancione

Regole Covid su negozi e spostamenti dal 15 marzo 15 Marzo 2021 A questa fascia appartengono, fino al 21 marzo, le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria.

Spostamenti

Coprifuoco dalle 22 alle 5: all’interno di questo orario, gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi (non è richiesta autocertificazione), se si esce dai confini locali serve l’autocertificazione; fanno eccezione i comuni sotto i 5mila abitanti, dai quali si può uscire in un raggio di 30 km ma senza raggiungere le città capoluogo.

dalle 22 alle 5: all’interno di questo orario, gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi (non è richiesta autocertificazione), se si esce dai confini locali serve l’autocertificazione; fanno eccezione i sotto i 5mila abitanti, dai quali si può uscire in un raggio di 30 km ma senza raggiungere le città capoluogo. Visite a parenti e amici : consentite all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22, in massimo di due persone (non calcolando i conviventi con meno di 14 anni o non autosufficienti).

: consentite all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22, in massimo di due persone (non calcolando i conviventi con meno di 14 anni o non autosufficienti). Seconde case: il rientro nelle seconde case è consentito anche fuori dal proprio Comune o Regione, ma con specifiche regole, ossia si può fare il tragitto casa lavoro da e verso la seconda casa attraversando confini comunali e regionali, ma nella seconda casa può andare solo il nucleo familiare ed il titolo abilitativo doveva già sussistere lo scorso 14 gennaio.

Scuola

Funzionano in presenza asili nido e scuole materne, elementari, e medie. Superiori con didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti fino a un massimo del 75%. Attenzione: le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, istituendo l’obbligo di DAD in territorio ad alto rischio contagio. Quindi, bisogna sempre consultare i portali della propria Regione e Comune di appartenenza per conoscere le regole. In ogni caso, i diversi istituti comunicano tutto alle famiglie. Infine, le università decidono quali attività fare in presenza e quali a distanza in accordo con le Regioni.

Negozi

Sono tutti aperti, senza distinzioni o limitazioni. Attenzione: nei festivi e prefestivi, sono chiusi centri commerciali e mercati (con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, alimentari, prodotti agricoli, fiorai, tabacchi, edicole e librerie). Quindi, queste attività essenziali funzionano anche nei mercati e centri commerciali. Per tutti i negozi, sono previste specifiche regole di sicurezza anti Covid da seguire, consultabili negli allegati al Dpcm 2 marzo. Le varie associazioni di categoria forniscono in questo senso utili guide e materiali (come le locandine da appendere).

Bar e ristoranti

Non possono fare servizio al tavolo. Sono consentiti il take away e le consegne a domicilio, con i seguenti orari:

asporto dalle 5 alle 22, tranne che per bar, pub, birrerie e locali con codice Ateco 56.3, che devono terminare alle 18.

delivery: senza limiti di orario.

Attività professionali e imprese

Possono funzionare regolarmente, nel rispetto dei protocolli anti Covid allegati al Dpcm 2 marzo.

Zone rosse

Covid: Guida alle restrizioni 16 Marzo 2021 Sono in zona rossa la maggioranza delle Regioni italiane, ovvero Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Veneto. Tutte queste Regioni, tranne Campania e Molise, restano sicuramente in zona rossa fino al 28 marzo. Le altre due potrebbero cambiare colore lunedì 22 marzo.

Le differenze con la zona arancione: sono vietati anche gli spostamenti all’interno del proprio Comune tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità. Sono chiusi i negozi tranne le attività essenziali (elencate nell’allegato 23 del Decreto del 12 marzo). Sono chiuse le attività in presenza in tutte le scuole e università. Ricordiamo che fra i negozi essenziali non sono più previsti parrucchieri e barbieri, che quindi nelle zone rosse sono chiusi. Vediamo nel dettaglio.

Spostamenti

Sono consentiti solo per motivi di salute, lavoro o necessità, a qualsiasi ora e anche all’interno del proprio Comune.

attività motoria : si può fare attività motoria all’aperto, in prossimità della propria abitazione e in forma individuale.

: si può fare attività motoria all’aperto, in prossimità della propria abitazione e in forma individuale. Attività sportiva individuale : dalle 5 alle 22 solo all’aperto, anche fuori dal proprio Comune ma solo se lo spostamento è funzionale all’attività sportiva (corsa, bicicletta) e si fa poi rientro nel proprio Comune.

: dalle 5 alle 22 solo all’aperto, anche fuori dal proprio Comune ma solo se lo spostamento è funzionale all’attività sportiva (corsa, bicicletta) e si fa poi rientro nel proprio Comune. Visite a parenti e amici : non si possono fare fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile.

: non si possono fare fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile. Seconde case: stesse regole delle zone arancioni, quindi si può fare rientro nella seconda casa, anche se fuori Regione.

Scuole

In tutte le scuole di ogni e grado e nelle università si fa solo didattica a distanza.

Negozi

Sono aperte solo le attività essenziali, elencate nell’allegato 23 del decreto 12 marzo, che non comprendono più parrucchieri e barbieri o centri estetici. Eccole:

Alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.

Farmacie e parafarmacie

Edicole

Esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).

Prodotti surgelati.

Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (.ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.

Articoli igienico-sanitari.

Macchine, attrezzature giardinaggio specializzati.

Libri in esercizi specializzati.

Cartoleria e forniture per ufficio.

Abbigliamento e calzature per bambini e neonati.

Biancheria personale.

Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero.

Autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.

Giochi e giocattoli in esercizi specializzati.

Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Profumerie e erboristerie.

Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.

Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Materiale per ottica e fotografia.

Combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

Articoli funerari e cimiteriali.

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet , per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.

, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Bar e ristoranti

Stesse regole delle zone arancioni.

Attività professionali e imprese

Stesse regole delle zone arancioni.

Giorni di Pasqua

Sardegna zona bianca: cosa si può fare 1 Marzo 2021

Come detto, il 3, 4 e 5 aprile ci sono norme Anti Covid diverse. In queste tre giornate di festività pasquali, l’Italia è tutta in zona rossa (sempre con l’eccezione della Sardegna). Quindi, si applicano le misure delle zone rosse con l’unica eccezione rappresentata dalle visite a parenti e amici, che sono consentite una volta sola al giorno, in un massimo di due persone, dalle 5 alle 22, all’interno della Regione.

Distanziamento

In base alle nuove indicazioni dell’ISS, diffuse il misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, si consiglia di aumentare fino a 2 metri il distanziamento al tavolo mentre si mangia o comunque se si sta senza mascherina.