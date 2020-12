Codice delle Startup: normativa, finanziamenti e agevolazioni

Con il bando Action for 5G, Vodafone sostiene startup e imprese, fino ad oggi 12 startup finanziate per 3 milioni di euro: webinar dedicato il 14 dicembre.

Per l’iscrizione al Registro Imprese, le PMI Innovative possono affidare la certificazione del bilancio a un revisore o al collegio sindacale: parere MiSE.

Startupper School Academy: dall’idea all’impresa

Al via il progetto della Regione Lazio per per promuovere l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del territorio.