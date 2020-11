Default aziendale: giro di vite da gennaio

Da gennaio si riduce la soglia di arretrato bancario oltre la quale scatta il default: 500 euro di rate scadute per aziende, 100 euro per PMI e privati.

Codice crisi impresa e insolvenza: ancora correttivi 19 Ottobre 2020 Anche in considerazione della difficile congiuntura economica determinata dall’emergenza COVID, banche e imprese chiedono a Governo e Parlamento di evitare l’entrata in vigore, prevista per il primo gennaio 2021, del nuovo regolamento sul default, in base al quale diventano più stringenti le regole sullo stato di insolvenza.

Un’azienda risulterà insolvente a fronte di un arretrato di 90 giorni per un importo superiore a 500 euro e pari al almeno l’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca, mentre per privati (persone fisiche) e piccole e medie imprese (PMI) con esposizione verso la banca inferiore al milione di euro, lo stato di cattivo pagatore scatterà con un arretrato di 100 euro, sempre pari al almeno l’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Il Regolamento europeo 171 del 19/10/2017, in pratica, cambia i requisiti per rientrare nella casistica degli arretrati rilevanti. Il limite dei 90 giorni resta immutato, quel che cambia è l’importo degli arretrati: la soglia è oggi pari al 5% sulla media delle quote scadute sull’intera esposizione nell’ultimo trimestre, o sull’intera esposizione riferita alla data di segnalazione (rileva la maggiore delle due cifre).

Si tratta dunque di un irrigidimento notevole rispetto alle regole attuali, che tra l’altro ammettono le compensazioni tra le diverse esposizioni mentre dal 2o21 questo non sarà più possibile. Lo ha spiegato chiaramente anche l’ABI, Associazione banche italiane:

«l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default»; «la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca», con il rischio di ripercussioni negative anche «su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario».

Il direttore generale Giovanni Sabatini, in sede di audizione sulla legge di Bilancio, ha definito «necessario riconsiderare i rischi degli effetti prociclici di alcune norme esistenti, pensate in contesti completamente diversi da quello attuale, come quelle relative alla nuova definizione di default, che entrerà pienamente in vigore a gennaio 2021 e che rischia di far attribuire la qualifica di cattivi pagatori a una platea molto più ampia di clienti, compromettendone l’accesso al credito e le prospettive di ripresa».

Analoghe richieste arrivano dalle imprese. Secondo i dati forniti dalla presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, con le nuove soglie il numero di imprese in sofferenza «potrebbe quasi triplicare, soprattutto se come sembra presumibile lo stato d’emergenza economico-sanitaria dovesse protrarsi, causando un periodo di stagnazione o recessione anche nel primo trimestre 2021». Uno scenario che, fra l’altro, rischia di provocare «l’aumento delle infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo».

Nel frattempo, l’ABI ha pubblicato una specifica guida per le imprese dedicata alle nuove regole europee in materia di default: «fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità« per «evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee».