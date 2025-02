Fatture in contabilità semplificata: cambia il regime di cassa di Pubblicato 6 Febbraio 2025



Credits: iStock





Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

Agenzia Entrate: nuove indicazioni per la gestione delle fatture in contabilità semplificata per cassa virtuale delle imprese minori e per l'esterometro.