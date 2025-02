Fatturazione elettronica: il 1° aprile entrano in vigore nuove specifiche tecniche

Aggiornamento regole tecniche per la fatturazione elettronica: dal 1° aprile entrano in vigore semplificazioni e adeguamenti normativi.

A partire dal 1° aprile 2025, entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche versione 1.9 per la fatturazione elettronica, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento introduce numerosi aggiornamenti che interessano le imprese e i professionisti soggetti all’obbligo di emissione della e-fattura, adeguandosi alle evoluzioni normative e agli standard europei.

Fattura elettronica: le novità delle specifiche tecniche 1.9

Le modifiche introdotte riguardano diversi ambiti della fatturazione elettronica, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità delle operazioni, semplificare alcuni adempimenti e adeguarsi alla normativa comunitaria.

Nuovo tipo documento TD29

Viene introdotto il tipo documento TD29, dedicato alla comunicazione di omessa o irregolare fatturazione all’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è di consentire una gestione più trasparente e strutturata delle segnalazioni relative a eventuali anomalie fiscali.

Modifica descrizione tipo documento TD20

Il tipo documento TD20, già in uso, subisce in vece un aggiornamento della descrizione, per uniformarlo alle nuove disposizioni e migliorare la leggibilità e la gestione dei documenti.

Nuovo regime transfrontaliero Franchigia IVA RF20

Viene poi introdotto il regime RF20, che recepisce la Direttiva UE 2020/285. Riguarda le operazioni effettuate da soggetti aderenti alla franchigia IVA per le piccole imprese operanti a livello transfrontaliero. L'adeguamento mira a rendere più chiara l'applicazione dell'esenzione IVA per le microimprese che operano nei mercati europei.

Aggiornamento codici vendita di carburante

Vengono aggiornati i codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in linea con la nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La misura punta a garantire una maggiore precisione nella tracciabilità delle transazioni legate ai carburanti e a contrastare eventuali frodi fiscali nel settore.

Eliminazione limite 400 euro per fatture semplificate specifici regimi

Il limite massimo di 400 euro per l'emissione di fatture semplificate viene eliminato per i soggetti che operano in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) e per quelli in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285). Questa modifica agevola le operazioni dei contribuenti forfettari e dei piccoli operatori che lavorano con clienti esteri, rendendo più flessibile la gestione amministrativa delle transazioni.