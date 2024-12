Spese mediche senza fattura elettronica fino a marzo 2025

Ancora una proroga relativa al termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Il decreto Milleproroghe varato dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga fino al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Viene infatti spostata di tre mesi l’entrata in vigore del divieto per i sanitari di consegnare le fatture direttamente ai pazienti, in virtù dell’esenzione dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Esonero fattura elettronica: nuove attività con esenzione 11 Dicembre 2024 Accogliendo in parte le richieste della FNOMCeO, il Governo ha recepito la nota inviata al Ministero della Salute – firmata dal Presidente Filippo Anelli – chiedendo un intervento per prorogare per il periodo di imposta 2025 la normativa relativa al divieto di emissione di fatturazione elettronica a persone fisiche, da parte di Medici e Odontoiatri.

Il fine è quello di permettere una gestione dei dati sulla salute dei cittadini conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali.