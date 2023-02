Esenzione IMU: Dichiarazione obbligatoria per alloggi sociali e immobili merce

Il MEF specifica per quali categorie di immobili l’accesso all’esenzione IMU è subordinata alla presentazione della Dichiarazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente confermato l’obbligo di presentare la Dichiarazione IMU per poter accedere all’esenzione, relativamente ad alcune categorie di immobili.

La Dichiarazione IMU è anche indispensabile per non decadere dall’esenzione dell’imposta: un concetto più volte messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione, che in diverse sentenze ha sottolineato come sia necessario l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo per accedere al beneficio fiscale, ma anche come non sia sufficiente l’indicazione in bilancio della destinazione d’uso degli immobili merce.

Il MEF, inoltre, ha confermato l’obbligo di Dichiarazione IMU come principio generale del diritto tributario, chiarendo che il l’esenzione fiscale subordinat alla presentazione della stessa è previsto per:

i fabbricati “merce”;

gli alloggi sociali;

le case dei militari e delle forze armate.

Le stesse categorie di immobili compaiono nel Decreto-legge 102/2013, che ha introdotto diverse fattispecie di esonero dal pagamento dell’IMU che rientrano sempre nell’obbligo dichiarativo.