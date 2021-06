Esonero contributi 2021: differite le scadenze INPS

Differimento delle scadenze INPS per Artigiani e Commercianti, Autonomi agricoli, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti.

Per i soggetti che rientrano nell’anno bianco (esonero contributivo 2021), sono rimandati a data da destinarsi i termini di pagamento già scaduti o di prossima scadenza dei versamenti dovuti come acconto 2021 e dei contributi previdenziali da novembre 2020 a febbraio 2021, per i soggetti che rientrano nell’anno bianco (esonero contributivo 2021): lo ha comunicato l’INPS con il Messaggio n. 2418, che integra quanto già disposto con il recente Messaggio n. 2263, che riguardava i versamenti dovuti da autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, i lavoratori autonomi agricoli e le aziende con dipendenti. Il tutto, in attesa che si concluda l’iter normativo delle varie agevolazioni dovute all’emergenza Covid.

Versamenti differiti

Primo acconto 2021 per i soggetti con esonero dei contributi previdenziali e assistenziali;

primo acconto 2021 per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS;

prima rata per i contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura;

contributi di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero con scadenza 16 marzo 2021;

contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero, in particolare per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021;

per i lavoratori autonomi in agricoltura, quarta rata 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021;

per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, quelli con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.