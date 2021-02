Indici ISA: online modelli, dati Covid e novità 2021

ISA: online 175 modelli di comunicazione, i nuovi dati rilevanti, le variabili precalcolate per il 2020 e le attività per il periodo d’imposta 2021.

Con provvedimento Agenzia Entrate del 28 gennaio 2021, sono stati approvati i 175 modelli (Modulistica indici sintetici di affidabilità 2021) di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA in dichiarazione dei redditi, per il periodo di imposta 2020. I modelli, da presentare assieme al Redditi 2021 – per i settori agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali e commercio con ISA approvati – si trasmettono attraversi i canali Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario.

Il provvedimento riporta anche:

i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per il periodo di imposta 2021 (in ottica Covid ),

le modalità di acquisizione di ulteriori dati 2020 ( variabili precalcolate ISA 2021, attraverso i servizi telematici delle Entrate ed il cassetto fiscale), con regole specifiche per gli intermediari,

ISA 2021, attraverso i servizi telematici delle Entrate ed il cassetto fiscale), con regole specifiche per gli intermediari, il programma di elaborazioni ISA applicabili a dal periodo d’imposta 2021.

In particolare, per l’ultimo punto, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare dall’anno d’imposta 2021, successivamente all’approvazione del relativo DM Economia e Finanze.