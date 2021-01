Bonus adeguamento lavoro: il codice tributo per F24

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta in F24.

Doppio bonus sanificazione: lavori e attività ammesse 21 Maggio 2020 Il codice tributo per il bonus al 60% fino a un massimo di 80mila euro, sulle spese 2020 per adeguare uffici e ambienti di lavoro alle misure anti Covid, è il 6918 (denominato “Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”).

Utilizzabile in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il tax credit è previsto dall’articolo 120 del Dl Rilancio.

Nel modello va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui si proceda al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica sempre “2021”.

Segnaliamo anche che il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, come da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 8 gennaio 2021, potrà essere utilizzato entro il prossimo 30 giugno, in adeguamento alle nuove disposizioni della Legge di Bilancio.