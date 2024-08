Tariffe taxi: la classifica italiana città per città

La mappa nazionale delle tariffe taxi: ecco quali sono state le città più care e quelle più economiche nel 2023.

Prendere un taxi in Italia non è un’impresa sempre facile, sia a causa delle code chilometriche che spesso si formano all’estero di aeroporti e stazioni ferroviarie, sia considerando le tariffe applicate dai tassisti che in alcune città sono tutt’altro che convenienti.

Licenze Taxi: tutte le nuove regole 5 Aprile 2024 Stando ai dati resi noti dallo studio dell’Autorità di regolamentazione dei trasporti datato 2023 e riportato da “Il Sole 24 Ore”, tra le città più care ci sono anche delle inspspettabili come Ferrara (17,6 euro), Taranto (17,2 euro) e Torino (16,7 euro), prendendo in considerazione una corsa feriale per una persona senza bagaglio, per un percorso di 5 chilometri.

A Roma la spesa minima è di 15 euro, a Firenze circa 14,8 euro, a Milano 12,5 euro e a Napoli 12,2 euro circa.

Tra le città più economiche, invece, ci sono Padova (6,9 euro), Perugia (9,2 euro), Bari (9,3 euro) e Latina (9,6 euro circa).

Prendendo in esame una corsa di 10 chilometri, invece, in cima alla classifica delle città più care figurano Venezia (30,2 euro), Taranto (30 euro), Novara (27,5 euro) e Bolzano (27,3 euro), seguite da Firenze, Torino, Siracusa, Verona, Pescara e Ferrara (tra i 25 e i 27 euro) e Roma (24,8 euro di media).