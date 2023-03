Come creare un piano di risparmio a breve, medio o lungo termine

Ogni obiettivo di risparmio ha il suo percorso: ecco come calibrare gli sforzi economici orientandoli in un piano a breve, medio o lungo termine.

A volte la cosa più difficile quando si decide di risparmiare è iniziare. Prima di muoversi è bene avere a mente una strategia semplice e realistica, in modo da poter mettere da parte per centrare gli obiettivi prefissati, con un programma di accumulo e deposito del capitale a tappe, da monitorare ed una meta finale a breve, medio o lungo termine.

Risparmiare per specifici obiettivi: alcuni esempi

Ogni obiettivo di risparmio ha il suo percorso. Nel corso della nostra vita potremmo trovarci di fronte a diversi eventi che richiedono un certo sforzo economico.

Ad esempio si può decidere di risparmiare per l’acquisto di un’auto: in base all’urgenza delle proprie esigenze si opta in genere per un piano di risparmio a breve termine, diversamente da come avviene invece per versare l’acconto di una nuova casa, operazione che si configura in genere come un un obiettivo di risparmio a lungo termine e che quindi richiede un maggiore sforzo economico. Anche un cambiamento di carriera può essere una sfida: se si sta pensando di prendersi un anno sabbatico dal lavoro è bene pianificare in anticipo e calcolare prima quanto occorre risparmiare per questo obiettivo di medio termine.

Il segreto per risparmiare? Stilare un piano

Il consiglio più importante per risparmiare velocemente è piuttosto semplice: imparare a stilare un bilancio. Se si ha il controllo del proprio budget, si ha il controllo delle proprie finanze. Ma da dove cominciare?

Prima di iniziare a risparmiare ogni mese, è necessario fare i conti con il proprio flusso di cassa. Ciò significa comprendere tutti i flussi di entrate e uscite, compresi le rate di prestiti, le bollette mensili e altre spese fisse. Carte alla mano, ecco gli step per creare un budget per iniziare a risparmiare velocemente.

Tenete traccia di tutte le vostre finanze per un periodo di 30 giorni. Questo include tutte le entrate e le uscite. Confrontate le entrate mensili con le spese mensili per valutare quanto state riuscendo a risparmiare o quanto state spendendo in eccesso ogni mese. Separate le spese in costi fissi e variabili. I costi fissi sono spese come l’affitto o il mutuo e le bollette. I costi variabili comprendono spese come i generi alimentari, le uscite e altro. Individuate le spese variabili che potete iniziare a ridurre per aumentare la cifra che potete destinare ogni mese ai vostri obiettivi di risparmio. Valutate regolarmente i progressi e, se necessario, apportate delle modifiche. Se tutto questo vi sembra un po’ troppo impegnativo, sono disponibili molte app online per la stesura del bilancio che possono aiutarvi a rispettarlo più facilmente.

I consigli per risparmiare

Come risparmiare soldi ogni mese 7 Ottobre 2022 A prescindere dal piano di risparmio, prima di iniziare è consigliabile saldare i debiti esistenti. Più si ritarda a pagare un debito, più questo diventa grande. Questo perché gli interessi – il prezzo che si paga per prendere in prestito il denaro – continuano ad accumularsi nel tempo.

Per pagare più agevolmente i debiti pendenti, si può prendere in considerazione l’utilizzo della regola 50/30/20. Creata dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren quando era specialista in fallimenti ad Harvard, la regola del 50/30/20 offre un approccio semplificato per uscire dai debiti. Come funziona? Si usa il 50% del proprio reddito per le esigenze personali, cioè per i costi fissi come l’affitto e le bollette, il 30% per i propri desideri, cioè per le spese variabili come i pasti fuori casa e i servizi in abbonamento e infine il 20% del reddito va ai risparmi.

Per risparmiare velocemente, potrebbe essere utile creare un conto di risparmio designato. In questo modo, si riduce al minimo il rischio di attingere al gruzzoletto messo da parte per coprire le spese quotidiane.

Chi ha un reddito mensile fisso, può prendere in considerazione la possibilità di automatizzare la cifra da mettere a risparmio ogni mese. Ciò significa impostare un trasferimento automatico dal proprio conto al conto di risparmio ogni mese. Rimanendo in tema di automatismi, potrebbe essere utile anche automatizzare il pagamento delle bollette con la domiciliazione.

Altro consiglio per risparmiare velocemente? Stabilire un limite di spesa per le carte di credito o di debito. In questo modo si evita di spendere troppo. Poi ovviamente la regola aurea è tagliare tutto quello che è superfluo.

Come risparmiare in famiglia o da single 8 Dicembre 2022 Chi vive in affitto da solo, potrebbe pensare di trovare un coinquilino e dividere le spese. Se vivete già in un appartamento in condivisione, prendete in considerazione l’idea di cambiare stanza con una più piccola.

Un altro ottimo consiglio per risparmiare velocemente è quello di ridurre le bollette. La bolletta dell’elettricità e quella del gas contribuiscono a una parte significativa dei costi fissi mensili, quindi se riuscite a ridurli, potete ritrovarvi a intascare un bel po’ di denaro extra. Come fare? Cambiate il vostro fornitore di energia trovando le tariffe più convenienti sul mercato, sostituite le lampadine con lampadine a LED, comprate un termostato intelligente.

Si potrebbe guadagnare qualcosa anche svolgendo un lavoretto extra anche nei weekend. Altro modo per risparmiare in modo significativo è quello di provare ad aggiustare da soli tutto ciò che si rompe. Grazie ai tutorial che si trovano in rete, e un po’ di manualità, è intuibile che è sempre più conveniente aggiustare qualcosa da soli piuttosto che pagare qualcun altro per farlo o sostituirli completamente.

Infine, per far sì che il risparmio di denaro diventi un’abitudine, può essere utile scegliere un giorno al mese in cui, a parte le spese fisse, non spenderete assolutamente nulla, una sorta di digiuno dal denaro.