Bonus revisione auto, in arrivo il nuovo contributo

Sbloccato il Bonus veicoli sicuri destinato a chi sottopone il proprio mezzo a revisione entro la fine dell’anno.

La Camera ha approvato definitivamente il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025, che prevede anche la riattivazione del cosiddetto Bonus veicoli sicuri, ossia il contributo per la revisione auto entro la fine dell’anno.

Viene dunque rifinanziata la misura relativa al Bonus veicoli sicuri volta a compensare l’incremento dei costi di revisione auto, rivolto ai proprietari di automezzi che prenotano la pratica entro il 2024. Nello specidico, potranno beneficiarne coloro che entro il 31 dicembre dell’anno corrente sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione previste dal Codice della Strada.

L’importo complessivo stanziato per riattivare il bonus revisione auto è pari a 1,5 milioni di euro, mentre il valore del contributo è pari a 9,95 euro.

Approvata in via definitiva la misura di rinnovo, il Governo dovrà adesso provvede a riattivare la procedura di domanda. Per richiedere il bonus, infatti, sarà necessario accedere alla piattaforma Bonus veicoli sicuri (www.bonusveicolisicuri.it) attraverso l’identità digitale SPID.

Non è ancora certo, invece, se il bonus sarà rinnovato anche nel 2025.