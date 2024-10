Missione Intelligenza Artificiale: banche e assicurazioni guardano al futuro

Banche e assicurazioni italiane verso il futuro con l’Intelligenza Artificiale: un incontro tra innovazione e sicurezza per ottimizzare servizi e strategie aziendali.

“Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione”: è questo il titolo dell’evento in programma il 12 novembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte.

In un contesto sempre più orientato all’innovazione digitale, l’evento organizzato da NewsMondo.it approfondirà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per banche e assicurazioni, con un’attenzione particolare a sicurezza informatica, efficienza e innovazione nei servizi per privati e aziende.

L’appuntamento, parte di una serie di incontri sul futuro tecnologico del settore, rappresenta una piattaforma di confronto tra esperti del mondo finanziario e assicurativo, specialisti di IA e rappresentanti istituzionali.

IA e Finanza: sfide presenti e future

L’evento si propone di affrontare i principali temi che guidano la rivoluzione digitale in atto, con tre panel specifici:

Strategia e Innovazione – Esplorazione delle nuove strategie adottate per integrare soluzioni di IA nei modelli aziendali e migliorare l’efficienza dei servizi.

– Esplorazione delle nuove strategie adottate per integrare soluzioni di IA nei modelli aziendali e migliorare l’efficienza dei servizi. Servizi per imprese e famiglie – Focus sull’applicazione dell’IA nella personalizzazione e sicurezza dei servizi per i clienti.

– Focus sull’applicazione dell’IA nella personalizzazione e sicurezza dei servizi per i clienti. Cybersecurity avanzata – Analisi dei vantaggi dell’IA come “super-poliziotto” contro le minacce informatiche, un tema già evidenziato nel precedente evento di aprile dedicato alla cybersicurezza.

Un premio per l’eccellenza in IA

L’AI Banking Excellence Award sarà conferito all’azienda che ha saputo distinguersi nella comunicazione e nell’implementazione dell’IA, contribuendo all’evoluzione digitale del settore.

La premiazione sarà basata sull’analisi di Excellence Consulting e Dataskills, e rappresenta un riconoscimento significativo per chi si impegna a innovare in ambito finanziario e assicurativo.

Come e perchè partecipare

L’evento, moderato da Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo e analista per Il Sole 24 Ore e TG4, e Franco Ferraro, caporedattore di SkyTG24, offrirà un contesto di dialogo tra istituzioni, aziende e specialisti di IA. Come sottolineato da Plateroti:

Dopo l’evento sulla cybersicurezza di aprile, è diventato chiaro che l’IA rappresenta non solo una sfida, ma anche un’opportunità unica per rivoluzionare la sicurezza e l’efficienza nei servizi finanziari.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessaria la registrazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, i partecipanti possono visitare il sito di NewsMondo.