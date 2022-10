Come risparmiare soldi ogni mese

Per mettere da parte una quota fissa del reddito mensile si può adottare la regola del 50-30-20 associata a un'attenta analisi delle entrate e uscite.

Considerando la situazione che stiamo vivendo, caratterizzata da elevata inflazione e caro vita sempre più pesante, trovare il modo di risparmiare ogni mese può essere un problema. Mettere da parte risparmi può fare però la differenza, assicurandosi un paracadute per i giorni peggiori.

La parte più difficile? Iniziare. Ma applicando piccoli trucchi e consigli, risparmiare diventa un’abitudine. Vediamo quali sono.

Quanto risparmiare ogni mese: la regola del 50-30-20

Come risparmiare in concreto? Innanzitutto occorre avere degli obiettivi. La quantità di denaro da risparmiare ogni mese dipende dal proprio stile di vita e dalle spese fisse. Un buon obiettivo di risparmio economico da raggiungere è quello di mettere da parte almeno il 20% del reddito mensile, ma nulla vieta di iniziare con una cifra più bassa. L’importante è iniziare.

Per fare le cose per bene, è utile ritagliarsi un po’ di tempo per calcolare entrate e uscite, tenete d’occhio le spese che si ripetono prevedibilmente ogni mese (affitto, palestra, mutuo, ecc.) e quelle che fluttuano in base alle abitudini di spesa (per la spesa alimentare si può fissare un budget o stimare una media).

Se non ci sono motivi stringenti, risparmiare “come sana abitudine “non deve però diventare una regola troppo ferrea: nelle voci di costo del prospetto mensile, considerate sempre un piccolo budget da spendere per voi (shopping, cinema, ecc.).

Come funziona la regola del 50-30-20

Per capire quanto dedicare al risparmio e quanto ai vostri hobby, si può usare la regola del 50-30-20.

Creata dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren quando era professoressa di legge specializzata in diritto fallimentare, la regola del 50-30-20 suggerisce di suddividere le spese mensili secondo le seguenti regole:

il 50% del reddito lordo dovrebbe essere destinato ai vostri bisogni, ad esempio affitto, utenze, rimborso dei debiti

il 30% dovrebbe essere destinato ai vostri desideri, ad esempio mangiare fuori, abbonamenti alla palestra, vacanze

Il 20% dovrebbe essere destinato ai vostri obiettivi di risparmio

Esempi pratici di risparmio mensile

Come risparmiare soldi: 5 consigli per farlo velocemente 19 Settembre 2022

Secondo Eurostat, il reddito netto mensile medio di un cittadino dell’UE è di 1473 euro. Se applichiamo questa cifra alla regola del 50-30-20, otteniamo la seguente ripartizione:

736 euro per le necessità (50% del reddito),

441 euro per spese accessorie (30% del reddito netto),

294 euro per il risparmio (20% del reddito netto).

Secondo questi dati di esempio, se la maggior parte dei cittadini dell’UE seguisse la regola del 50-30-20, il risparmio medio mensile in Europa sarebbe di circa 300 euro, ovvero circa 3.500 euro all’anno.

Secondo la regola del 50-30-20, dovreste risparmiare ogni mese il 20% del vostro reddito. Si tratta di un bel numero tondo, ma consideratelo più come una linea di condotta che come una regola rigida.

Come mettere da parte in automatico

Mettere da parte il 20% al mese può essere più facile da gestire se si ha un reddito fisso e regolare. Sapere quanto denaro entra ed esce può darvi la possibilità di sfruttare uno dei migliori strumenti di risparmio: i depositi automatici. Se impostate un deposito automatico che invia il 20% del vostro reddito mensile in un conto di risparmio designato, non dovrete ricordarvi di farlo ogni mese.

I trucchi per risparmiare ogni mese

Il secondo step per risparmiare ogni mese, dopo aver stabilito un obiettivo di risparmio, è realizzarlo. Ci sono alcune pratiche di risparmio da inserire nella vostra routine.

Come risparmiare sulle bollette luce e gas: i trucchi indispensabili 29 Agosto 2022 In primo luogo valutando possibili risparmi su bollette e utenze rapportando le offerte di mercato e adottando abitudini virtuose in casa per contenere i consumi. Per questo i trucchetti sono molteplici: dall’uso di lampadine ed elettrodomestici ad alta efficienza, ai consumi nelle fasce orarie più economiche, fino all’isolamento termico del nostro appartamento, uso di termostati smart e caldaie di classe A.

Occhio poi alla spesa alimentare. Anche questa è una voce su cui possiamo risparmiare. Un buon punto di partenza è la creazione di un piano settimanale dei pasti, in modo da sapere esattamente quali ingredienti acquistare prima di andare al negozio. Attenendosi a una lista della spesa già stilata è più probabile che ci si attenga a un budget più rigoroso.

Attenzione poi agli abbonamenti attivi per servizi che usiamo raramente: dalla palestra ai servizi streaming…è arrivato il momento di fare ordine e stabilire delle priorità.

Altri trucchi? Comprare di seconda mano, mangiare meno fuori casa… sono tutti piccoli accorgimenti che possono far risparmiare una buona parte di denaro in più ogni mese.