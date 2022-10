BTP Italia: nuova emissione a novembre, occhio ai rendimenti

BTP Italia con nuova emissione dal 14 novembre: premio fedeltà all'8 per mille nel 2028, tassi minimi garantiti per i piccoli risparmiatori.

In arrivo una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale, con caratteristiche sostanzialmente in linea con quelle delle precedenti emissioni. Avrà una durata di 6 anni ed il premio fedeltà sarà pari all’8 per mille per coloro che manterranno il titolo fino alla scadenza nel 2028.

Vediamone le caratteristiche principali ed il calendario.

BTP Italia: nuova emissione dal 14 novembre

BTP, salgono i rendimenti: come funzionano e come orientarsi 10 Giugno 2022 I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono titoli di Stato a medio-lungo termine (con scadenze da 3 a 50 anni), obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro a reddito fisso, con cedola pagata semestralmente. Il BTP decennale è il titolo di riferimento per determinare lo spread, ossia il differenziale rispetto al rendimento del Bund tedesco.

E’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ad aver annunciato che da lunedì 14 a giovedì 17 novembre 2022 si terrà una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale. Il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi:

la prima fase si svolgerà da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail); la seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 17 novembre e sarà riservata solo agli investitori istituzionali.

I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 11 novembre.

Come sottoscriverlo? I risparmiatori retail potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali anche utilizzando il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

BTP Italia copertura dall’inflazione: ecco perché

BTP Italia 2030: tasso annuo 1,6%, collocamento a confronto con il BTP Italia 2025 23 Giugno 2022 I BTP Italia sono i primi titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana-London Stock Exchange Group, indicizzati al tasso di inflazione nazionale.

Ogni 6 mesi pagano interessi a tasso fisso sul capitale rivalutato all’inflazione del semestre di riferimento, sulla base dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi. Inoltre, con i BTP Italia la rivalutazione del capitale viene corrisposta semestralmente, con un recupero immediato dell’inflazione.

In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.

BTP Italia o Buono postale 4x4: quale scegliere 12 Ottobre 2022 I BTP Italia si differenziano dagli altri titoli di Stato sia per caratteristiche finanziarie che per modalità di collocamento. Al momento non ci sono altri titoli di Stato emessi con durata pari a 4, 6 e 8 anni Inoltre, non vi sono altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana. I BTP€i, che sono gli unici altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione emessi dal Tesoro italiano, indicizzano gli interessi al tasso di inflazione europea, non italiana, e inoltre il pagamento della rivalutazione del capitale avviene in un’unica soluzione a scadenza.

Altro elemento di distinzione rispetto a tutti gli altri titoli di Stato è la modalità di emissione: il collocamento difatti avviene attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa italiana e chi prenota il titolo durante la Prima Fase destinata ai risparmiatori individuali e altri affini ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

È previsto, infine, un “premio fedeltà”, ossia una percentuale del valore nominale dell’investimento esclusivamente per gli investitori che acquistano i titoli durante la Prima Fase del periodo di collocamento e li detengono fino alla scadenza.