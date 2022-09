Requisiti per quotarsi in Borsa: da ottobre regole semplificate

Chi può quotarsi in Borsa, quali sono i requisiti e come funziona: ecco le risposte, anche alla luce delle semplificazioni da ottobre 2022 per le PMI.

Finanziare la crescita, aumentare visibilità e ampliare l’azionariato sono alcuni degli obiettivi della quotazione in Borsa di un’azienda. L’operazione permette infatti di inserirsi in un mercato in grado di offrire nuove opportunità competere a livello internazionale, accedere al capitale di rischio e fare un salto di qualità, creando valore per tutti gli azionisti.

Come funziona la Borsa Italiana

Borsa Italiana si presenta oggi come una piazza internazionale aperta a società emittenti, intermediari e investitori istituzionali. I suoi mercati azionari si articolano seguendo il seguente schema:

Borsa: mercato dedicato ad aziende operanti in settori consolidati, suddiviso in: segmento BLUE CHIPS per aziende di capitalizzazione superiore a € 800 milioni, segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) per aziende di media e bassa capitalizzazione che rispondono a elevati requisiti di liquidità e trasparenza informativa, segmento ordinario: altre aziende.

Nuovo mercato dedicato ad aziende con elevato potenziale di crescita appartenenti a settori ad alta innovazione.

Mercato ristretto dedicato alle aziende operanti in settori tradizionali che non intendono chiedere l’ammissione in Borsa o sul Nuovo Mercato.

Criteri e requisiti per l’ammissione in Borsa

Come si legge nella guida di Borsa Italiana, per realizzare una quotazione di successo, oltre ai requisiti formali previsti dai Regolamenti dei mercati gestiti da Borsa Italiana, la società deve soddisfare un insieme di requisiti sostanziali che riguardano le caratteristiche fondamentali della società stessa. Vediamo nel dettaglio.

Requisiti formali per la quotazione

Per l’ammissione a quotazione nei diversi mercati sono previsti specifici requisiti formali minimi, stabiliti dai Regolamenti dei mercati di Borsa Italiana.

Per la quotazione in Borsa

Requisiti dell’emittente : capacità di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale, pubblicazione e deposito degli ultimi tre bilanci annuali anche non in utile, ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile.

: capacità di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale, pubblicazione e deposito degli ultimi tre bilanci annuali anche non in utile, ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile. Requisiti delle azioni: libera trasferibilità; flottante pari ad almeno il 25% del capitale; capitalizzazione di mercato pari almeno a 5 milioni di euro; gestione accentrata presso Monte titoli in forma dematerializzata.

Per la quotazione nel Nuovo Mercato

Requisiti dell’emittente : capacità di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale; Bilancio, eventualmente anche consolidato e non necessariamente in utile, relativo ad almeno un esercizio annuale; Bilancio sottoposto a revisione contabile; Patrimonio netto contabile minimo di € 1,5 milioni; Clausola di lock-in: impegno da parte degli azionisti soci fondatori, amministratori e dirigenti a non vendere, per la durata di un anno a partire dalle negoziazioni, quantitativi di azioni almeno pari all’80% delle azioni detenute da tali soggetti. Per le start-up (società costituite da meno di un anno) il lock-in ha una durata di 2 anni sul 100% delle azioni per il primo anno e sull’80% delle azioni per il secondo anno.

: capacità di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale; Bilancio, eventualmente anche consolidato e non necessariamente in utile, relativo ad almeno un esercizio annuale; Bilancio sottoposto a revisione contabile; Patrimonio netto contabile minimo di € 1,5 milioni; Clausola di lock-in: impegno da parte degli azionisti soci fondatori, amministratori e dirigenti a non vendere, per la durata di un anno a partire dalle negoziazioni, quantitativi di azioni almeno pari all’80% delle azioni detenute da tali soggetti. Per le start-up (società costituite da meno di un anno) il lock-in ha una durata di 2 anni sul 100% delle azioni per il primo anno e sull’80% delle azioni per il secondo anno. Requisiti delle azioni: libera trasferibilità; Flottante pari ad almeno il 20% del capitale; Offerta minima pari a € 5 milioni, rappresentata da un numero di azioni non inferiore a 100.000, almeno la metà dell’offerta deve essere costituita da azioni di nuova emissione; Prezzo unitario di offerta delle azioni pari ad almeno € 10.

Requisiti sostanziali per la quotazione

I requisiti sostanziali sono basati sulle reali prospettive di crescita e gestione del business e includono, a seconda delle specificità aziendali:

un track record di risultati economico-finanziari positivo,

un business plan ambizioso ma realistico e sostenibile,

la trasparenza nella contabilità e nell’assetto societario.

Altre caratteristiche includono la qualità e la motivazione del management, la presenza di una figura di investor relation manager interno all’azienda, l’adesione ai principi di corporate governance.

La scelta della tempistica dell’operazione e struttura dell’offerta e la corretta percezione dell’azienda da parte del mercato tramite un’efficace politica di comunicazione costituiscono ulteriori requisiti importanti nella determinazione del successo dell’IPO.

Come quotarsi su Euronext Milan: regole semplificate

Dal 3 ottobre 2022 sono previste alcune semplificazioni delle regole per la quotazione, a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan. Viene ridotto il numero dei documenti da depositare e viene semplificata la procedura per l’attrattività della quotazione in Borsa.

Come quotare una PMI: regole e procedure, strumenti e mercati 16 Maggio 2022 Per quotarsi su questo mercato, si elimina il requisito che prevede l’elaborazione di un Memorandum approvato dall’organo amministrativo, descrittivo del Sistema di controllo di gestione adottato dall’emittente e dalle principali società del gruppo ad esso facente capo. L’emittente può semplicemente rilasciare una mera dichiarazione sul Sistema di controllo di gestione, avvalendosi delle verifiche condotte da un revisore legale o una società di revisione legale o da altro soggetto qualificato.

Inoltre si elimina l’obbligo di depositare, in sede di domanda di ammissione a quotazione, i seguenti documenti:

Piano industriale consolidato dell’esercizio in corso e dei due esercizi seguenti, e il relativo confronto tra i dati previsionali e dati consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi. Il piano industriale, unitamente alle valutazioni svolte ai fini della dichiarazione sul capitale circolante inclusa nel prospetto informativo, deve essere fornito al listing agent affinché quest’ultimo possa svolgere le proprie valutazioni nel procedimento di ammissione;

Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell’emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Documento a supporto della Valutazione, in cui si richiede che venga riportato lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato;

copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre Bilanci annuali, di esercizio o consolidati, ove l’emittente sia tenuto alla loro redazione, in quanto già contenuti nel prospetto;

copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, di esercizio e consolidato, dell’ultimo dei tre periodi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi;

analisi alla data più recente di eventuali rapporti di debito scaduti dell’emittente e delle altre società del gruppo ad esso facenti capo, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria e previdenziale.

Quali sono i mercati azionari di Borsa Italiana

EXM – Euronext Milan : mercato regolamentato con standard internazionali su cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant; segmento Euronext STAR Milan per società che soddisfano requisiti di eccellenza per liquidità, trasparenza informativa e corporate governance.

: mercato regolamentato con standard internazionali su cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant; EGM – Euronext Growth Milan (MTF) dedicato alle piccole e medie imprese italiane (PMI).

– (MTF) dedicato alle piccole e medie imprese italiane (PMI). MIV – Euronext MIV Milan : mercato regolamentato che offre capitali, liquidità e visibilità ai veicoli d’investimento.

: mercato regolamentato che offre capitali, liquidità e visibilità ai veicoli d’investimento. EuroTLX Equity: segmento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, per negoziare in azioni e certificati rappresentativi di azioni dei principali listini degli Stati OCSE.

Mercati Obbligazionari e Fixed Income

MOT – Mercato Telematico delle Obbligazioni : unico mercato obbligazionario regolamentato italiano.

: unico mercato obbligazionario regolamentato italiano. ExtraMOT : sistema multilaterale di negoziazione (MTF) per investire in strumenti obbligazionari.

: sistema multilaterale di negoziazione (MTF) per investire in strumenti obbligazionari. EuroTLX Bond-X : segmento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX per la negoziazione di obbligazioni e altri titoli di debito (compresi strumenti partecipativi, obbligazioni strutturate, obbligazioni cum warrant, covered bond e titoli di Stato).

: segmento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX per la negoziazione di obbligazioni e altri titoli di debito (compresi strumenti partecipativi, obbligazioni strutturate, obbligazioni cum warrant, covered bond e titoli di Stato). ExtraMOT Pro : Segmento Professionale del mercato ExtraMOT, offre alle PMI accesso ai mercati dei capitali.

: Segmento Professionale del mercato ExtraMOT, offre alle PMI accesso ai mercati dei capitali. SeDex : mercato di Borsa Italiana per la negoziazione di Certificates e Covered Warrant (securitised derivatives).

: mercato di Borsa Italiana per la negoziazione di Certificates e Covered Warrant (securitised derivatives). EuroTLX Cert-X: segmento del sistema multilaterale di negoziazione di EuroTLX per la negoziazione di covered warrant e certificates.

Mercato degli ETP

ETFplus: è il mercato italiano dedicato alla quotazione degli ETF, ETC, ETN e fondi aperti ed è leader in Europa per scambi e controvalore.

Mercati Derivati

IDEM : mercato dei derivati.

: mercato dei derivati. IDEX : mercato italiano dei derivati energetici.

: mercato italiano dei derivati energetici. AGREX: mercato italiano dei derivati sul grano duro.